Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге: 16 человек пока не нашли

Представители компании Wildberries, чей склад загорелся в субботу 13 января, сообщили, что на данный момент не могут установить связь с 16-ю сотрудниками, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, на данный момент они пытаются установить местонахождение 16-ти сотрудников, которые работали на сгоревшем складе в Санкт-Петербурге.

При этом вчера вечером в Wildberries сообщили РИА Новости, что на тот момент не могли дозвониться до 54 человек, которые присутствовали на складе во время пожара.

В компании поясняли, что некоторые из этих людей оставили личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть его.

Вчера днем спасатели сообщили о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.

Напомним, утром в субботу, 13 января, на складе Wildberries в Шушарах (поселок в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга) произошло возгорание. По данным МЧС России, площадь пожара в складском комплексе составила 50 тыс. квадратных метров.

Также отметим, что в ноябре прошлого года Wildberries заявлял, что несет миллиардные убытки из-за проверки сортировочного центра в Электростали.

Сообщалось, что силовики нагрянули с проверкой на склад Wildberries: у сотрудников сортировочного центра проверяли документы, а у мужчин – паспорта и отметки о воинской обязанности.

Отмечалось, что на складах искали нелегальных мигрантов и уклонистов от армии.

Как отмечается на официальном сайте компании, Wildberries был основан Татьяной Бакальчук в 2004 году.

Компания работает не только на территории России: в 2014 году Wildberries появился в Казахстане, в 2017 году – в Киргизии, в 2018 году – в Армении.