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"Болезнь Х", способную превзойти по смертности COVID-19, обсудят в Давосе

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Лаборант держит в руках пробирки
Лаборант. Иллюстративное фото: Amilcar Orfali / Getty Images

"Болезнь X" станет одной из тем предстоящего Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в швейцарском городе Давосе, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как говорится в анонсе предстоящей дискуссии, в связи с прогнозами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, необходимо обсудить усилия для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

Встреча состоится 17 января. В роли спикеров выступят глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Нисия Триндаде Лима и другие специалисты в области здравоохранения.

Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января 2024 года.

Как отмечает РБК, "болезнь X" – это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию вероятнее всего вызовет неизвестный человечеству патоген.

Еще в 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который, потенциально, может привести к новой пандемии. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "Х" в названии означает "неожиданность".

Напомним, в мае ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса.

Однако в августе организация заявила, что новый штамм COVID-19 Eris вызвал интерес исследователей. Он может быстро распространяться, однако несет низкий риск для здоровья населения.

В сентябре ВОЗ заявила о резком росте количества заражений коронавирусной инфекцией по всему миру.

Позже ученые заявили, что штамм COVID-19 Omicron, обнаруженный два года назад, можно назвать "эволюционным чудом", поскольку именно этот штамм мутировал так, как этого не предсказывал ни один вирусолог.

В прошлом месяце эксперты ВОЗ заявили о стремительном распространении нового штамма COVID-19 JN.1. Данный вариант уже вызвал повышенный интерес исследователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055361-bolezn-h-sposobnuyu-prevzoyti-po-smertnosti-covid-19-obsudyat-v-davose/

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