В Японии произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зафиксированы в 17.59 по местному времени (14:59 по времени Астаны - прим.ред.) в районе острова Садо.

Остров относится к префектуре Ниигата и расположен недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, где ранее 1 января произошли сильные землетрясения.

Сообщается, что угрозы цунами, как в прошлый раз, нет. Пока также нет и данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения.

Однако отмечается, что движение скоростных поездов на некоторых участках приостановлено.

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.

3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

По последним данным, число жертв возросло до 161 человека.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении: