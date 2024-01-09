В Японии произошло новое землетрясение
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в японской префектуре Ниигата, угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
По данным метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зафиксированы в 17.59 по местному времени (14:59 по времени Астаны - прим.ред.) в районе острова Садо.
Остров относится к префектуре Ниигата и расположен недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, где ранее 1 января произошли сильные землетрясения.
Сообщается, что угрозы цунами, как в прошлый раз, нет. Пока также нет и данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения.
Однако отмечается, что движение скоростных поездов на некоторых участках приостановлено.
Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.
3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.
По последним данным, число жертв возросло до 161 человека.
Что делать при землетрясении?
На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054628-v-yaponii-proizoshlo-novoe-zemletryasenie/