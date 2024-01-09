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Автомобиль врезался в ворота Белого дома (видео)

Опубликовано:

Место происшествия
Место происшествия. Фото: twitter.com/officer_Lew

Машина врезалась в ворота на территории комплекса Белого дома вечером в минувший понедельник. Водителя автомобиля задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Автомобиль врезался во внешние ворота на территории комплекса Белого дома, сообщила Секретная служба США. Инцидент произошел в понедельник вечером в час пик. Водителя взяли под стражу.

Причину аварии устанавливают. Сведений о пострадавших нет.

В соцсетях опубликовали видео с места происшествия.

Напомним, что в мае прошлого года мужчина на грузовике протаранил защитные ограждения, установленные рядом с Белым домом. Водителя транспортного средства сразу задержали. Никто не пострадал.

Позже такой же случай произошел в Лондоне – некий гражданин на автомобиле врезался в ворота на Даунинг-стрит в Лондоне, где располагается официальная резиденция премьер-министра Великобритании.

Почти такая же история случилась в Ватикане – автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, без разрешения въехал на территорию города-государства на большой скорости, несмотря на запрет.

Пытаясь остановить нарушителя сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля – пуля попала в левое переднее крыло. Тем не менее автомобиль продолжил движение. Автомобиль проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу. Там водитель покинул машину и был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054540-avtomobil-vrezalsya-v-vorota-belogo-doma/

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