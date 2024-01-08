Ракета Vulcan отправилась на Луну. Истории ныне живущих участников программы "Аполлон" — и будущие лунные экспедиции

В понедельник США впервые больше чем за полвека отправили спускаемый аппарат на Луну. Только теперь это сделало не государственное агентство НАСА, а частные компании.

Лунную экспедицию организовали конкуренты Илона Маска и его Space X в деле частного освоения космоса. Тяжелая ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance повезла на Луну зонд Peregrine 1, сделанный компанией Astrobotic Technology.

Ракета стартовала с мыса Канаверал в США в 07:18 по Гринвичу (02:18 по восточному стандартному времени) и, как ожидается, приземлится на Луну 23 февраля.

В мае, если все пойдет по плану, на Луну полетит китайский луноход "Чан-6".

Летом исполнится 55 лет с момента, когда человек впервые оказался на Луне.

В ноябре свой зонд-луноход VIPER планирует отправить на Луну и НАСА.

Наконец, где-то после ноября НАСА собирается послать к спутнику Земли первый за 52 года пилотируемый корабль. Эту экспедицию назвали "Артемида-2" (Artemis II). Четыре астронавта на корабле Orion должны будут облететь Луну — но прилуняться пока не планируется.

Венцом же программы «Артемида» должно стать — уже в этом десятилетии — создание на Луне постоянной обитаемой станции.

Китай тоже рассчитывает отправить своих тайконавтов на Луну до конца этого десятилетия.

Все это дает повод вспомнить об американских астронавтах, которые летали на Луну или к Луне больше полувека назад.

Большинства из них уже нет. В конце ушедшего года один за другим умерли еще двое: Кен Мэттингли и Фрэнк Борман. В живых осталось всего восемь человек. По Луне ходили всего четверо из них.

Базз Олдрин ("Аполлон-11")

Базз Олдрин (справа) с Нилом Армстронгом и Майклом Коллинзом. Фото: Space Frontiers/Getty Images

21 июля 1969 года бывший летчик-истребитель Эдвин "Базз" Олдрин вышел из спускаемого аппарата и стал вторым в истории человеком, побывавшим на Луне. Примерно за 20 минут до него первым стал командир экипажа Нил Армстронг.

"Красивый вид", — были первые слова Олдрина.

"Это нечто, правда? — откликнулся Армстронг. — Величественный вид".

"Величественная пустота", — ответил Олдрин.

Олдрину всегда было досадно, что он оказался вторым, а не первым. Их с Армстронгом товарищ по экипажу Майкл Коллинз, который на Луну вообще не попал, потому что должен был остаться на орбите, вспоминал, что Базз "больше страдал от того, что не был первым на Луне, чем радовался тому, что был вторым".

Но все-таки Олдрин очень гордился тем, что сделал, и однажды наградил ударом в челюсть конспиролога, который доказывал, что полеты на Луну были инсценировкой.

Сейчас Олдрину уже 93. Он до самого последнего времени не терял страсти к приключениям и, в частности, побывал в экспедициях на обоих полюсах Земли. На Южном — в возрасте 86 лет. А год назад он еще и женился — в четвертый раз.

Билл Андерс ("Аполлон-8")

Билл Андерс. Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

В декабре 1968 года Уильям (Билл) Андерс был членом экипажа "Аполлона-8" — первого пилотируемого корабля, покинувшего околоземную орбиту и облетевшего Луну.

Андерс и его товарищи были первыми землянами, увидевшими восход Земли — когда их корабль вылетал из-за обратной стороны Луны. Андрес запечатлел его на пленку.

"Мы прилетели в эту даль, чтобы исследовать Луну, а самым важным, что мы открыли, оказалась Земля", — сказал тогда Андерс.

Андрес ушел из астронавтов в 1969 году и после этого несколько десятилетий работал в аэрокосмической промышленности, а в течение одного года в 1970-х был послом США в Норвегии.

Чарльз Дюк ("Аполлон-16")

Чарльз Дюк. Фото: HUM Images/Universal Images Group via Getty Images

Чарльз Дюк — один тех четверых ходивших по Луне землян, которые до сих пор живы. Причем Дюк был самым молодым из попавших на Луну: на момент высадки ему было 36 лет.

Позже, в интервью Би-би-си, он рассказывал, какое впечатление на него произвел лунный пейзаж.

"Эта красота… этот резкий контраст между чернотой космоса и лунным горизонтом… Я никогда это не забуду", — говорил Дюк.

Дюк был членом предпоследней экспедиции на Луну в апреле 1972 года, но он играл важную роль и в первой, когда на спутник Земли высадились Армстронг и Олдрин. Он был ответственным за связь со спускаемым аппаратом, и это он, страшно нервничая, ждал "на другом конце провода", когда же Нил Армстронг доложит о посадке.

"Хьюстон, вызывает База Спокойствие. Орел сел", — сообщил Армстронг. «Орел» (Eagle) — так назывался спускаемый аппарат.

"Вас понял, База Спокойствие, — ответил Дюк. — Принято. Мы тут уже почти посинели. Но теперь снова дышим".

"Я говорил совершенно серьезно, — вспоминал Дюк в интервью Би-би-си. — Я последнюю минуту или около того не дышал".

В 2022 году Дюк сказал Би-би-си, что его очень воодушевляет программа НАСА "Артемида", и что новому поколению астронавтов-исследователей Луны придется непросто.

"Они выбрали в качестве места посадки район возле южного полюса, потому что если на Луне и есть лед, то где-то там. Так что будет сложно — там очень тяжелый район. Но мы справимся", — сказал Дюк.

Джеймс Ловелл ("Аполлон-8" и "Аполлон-13")

Джеймс Ловелл. Фото: HUM Images/Universal Images Group via Getty Images

Джеймс (Джим) Ловелл был командиром корабля "Аполлон-13" — того самого «Аполлона-13», чей полет на Луну чуть было не закончился катастрофой в 330 тысячах километров от Земли. Ловелл вторым, вслед за членом экипажа Джеком Свигертом, произнес по радио ту знаменитую фразу: "Хьюстон, у нас тут проблема".

До того Ловелл с Борманом и Андерсом был в экипаже «Аполлона-8» — первого корабля, облетевшего Луну. Тогда они, готовя высадку на спутник Земли, облетели его 10 раз. Два года спустя Ловелл и сам должен был пройтись по лунной поверхности — но случилась авария.

Ловелл ушел из НАСА в 1973 году и работал в телекоммуникационной сфере. Его жена Мэрилин, которая прославилась в прессе во время той эпопеи, и с которой он прожил 60 лет, умерла в августе 2023 года.

Ловелл — один из трех астронавтов, слетавших к Луне дважды. Сейчас ему 95 лет, и он — старший из живущих доныне участников лунных экспедиций.

Фред Хейз ("Аполлон-13")

Фред Хейз и Гордон Фуллертон. Фото: Space Frontiers/Getty Images

Фред Хейз был членом экипажа Ловелла.

После того как им троим — Ловеллу, Хейзу, Свигерту — удалось вернуться на Землю живыми, они обнаружили, что знамениты, чему сами немало удивились.

"У меня такое ощущение, что я что-то пропустил, пока летал", — сказал Хейз в ток-шоу после возвращения.

На Луну Хейз в итоге так и не попал. Он был назначен командиром экипажа "Аполлона-19", но после полета "Аполлона-17" из-за сокращения бюджета все дальнейшие экспедиции были отменены.

Позже Хейз был летчиком-испытателем прототипа космического челнока Enterprise.

Как и многие другие участники программы «Аполлон», после ухода из НАСА Хейз до пенсии работал в аэрокосмической промышленности.

Харрисон Шмитт ("Аполлон-17")

Харрисон Шмитт. Фото: Buyenlarge/Getty Image

В отличие от большинства тогдашних астронавтов, Шмитт не был военным летчиком.

Он был ученым-геологом и вначале только учил астронавтов, что именно им нужно искать на Луне. Но потом и сам стал членом экипажа.

Это была последняя экспедиция на Луну. Шмитт и командир экипажа Юджин Кернан в декабре 1972 года стали последними двумя землянами, ходившими по лунной поверхности.

После ухода из НАСА в 1975 году Шмитт избрался в Сенат США от родного штата Нью-Мексико, но пробыл сенатором всего один срок. После этого он продолжил карьеру ученого, а также работал консультантом.

Шмитт — один из тех немногих ученых, которые выступают против постулата, согласно которому климат сейчас меняется из-за деятельности человека.

Дэвид Скотт ("Аполлон-15")

Нил Армстронг и Дэвид Скотт. Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Командир экипажа "Аполлона-15" Дэвид Скотт — один из тех четырех доныне живущих землян, которые ходили по Луне, и один из первых, кто по ней ездил.

В 1971 году Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин испытали на Луне вездеход Lunar Roving Vehicle (LRV). Передвигаясь на нем со скоростью 12 км/ч, они уезжали довольно далеко от посадочного модуля.

"В первый раз никогда не знаешь, заработает ли оно, — вспоминал он позже. — Самое классное чувство, это когда ты его вывел, завел — и все и на самом деле работает".

После возвращения с Луны Скотт занимал разные руководящие должности в НАСА, а потом ушел в частный сектор.

Кроме того, он был консультантом нескольких теле- и кинофильмов о космосе, включая фильм Apollo 13 с Томом Хэнксом и минисериал HBO "От Земли до Луны".

Томас Стаффорд ("Аполлон-10")

Встреча Тома Стаффорда и Алексея Леонова. Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Том Стаффорд был командиром экипажа «Аполлона-10», который в мае 1969 года совершил последний подготовительный полет перед высадкой на Луну.

Стаффорд и пилот Юджин Кернан стали первыми астронавтами, облетевшими Луну на посадочном модуле.

После возвращения на Землю Стаффорд занимал руководящую должность в НАСА, а в 1975 году стал командиром корабля в программе "Союз-Аполлон", в рамках которой на орбите состыковались американский и советский космические корабли.

Рукопожатие Стаффорда и командира "Союза" Алексея Леонова, историческое "рукопожатие в космосе", стало символом разрядки в отношениях США и Советского Союза, а Стаффорд и Леонов потом дружили всю жизнь, до кончины последнего в 2019 году.