Оторвавшуюся панель Boeing 737 MAX искали следователи в США, а нашел школьный учитель

Федеральные следователи в США искали деталь, которая отвалилась у самолета Boeing 737 MAX вскоре после взлета. Однако найти ее удалось учителю школы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), пропавшая часть самолета Alaska Airlines, которая оторвалась в полете, была найдена в Портленде.

"Школьный учитель Портленда по имени Боб обратился в агентство после того, как обнаружил у себя во дворе пропавшую дверную заглушку фюзеляжа Boeing 737-9 MAX", – сообщила на пресс-конференции председатель NTSB Дженнифер Хоменди.

При этом отмечается, что федеральные следователи искали эту деталь с момента аварии в пятницу. По словам Хоменди, обнаружение недостающей части поможет специалистам понять причину произошедшего.

Также ранее федеральные следователи опубликовали первое изображение изнутри самолета, в котором во время полета осталась дыра размером с холодильник. На нем виден подголовник ближайшего сиденья, у которого оторвана подушка, и кислородные маски, все еще свисающие с потолка самолета.

Однако, как отметила глава NTSB, ни один пассажир во время пятничного рейса не сидел рядом с оторвавшейся панелью.

"К счастью, никто не погиб и не было серьезных травм", – сказала она.

Инцидент с самолетом Boeing 737-9 MAX

Напомним, 5 января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines направлялся из Портленда в Онтарио, штат Калифорния. Как рассказал один из пассажиров, через некоторое время после взлета у воздушного судна оторвалась боковая панель.

FAA поручила приостановить полеты всех самолетов Boeing 737-9 MAX до тех пор, пока они не будут тщательно проверены. Также проверки воздушных судов этого типа начали в Европе и Турции.

Позже специалисты объяснили, что катастрофических последствий удалось избежать благодаря двум факторам. Во-первых, при наборе высоты все пассажиры были, как и полагается, пристегнуты, а во-вторых, самолет успел подняться на высоту только 5 тыс. метров, после чего начал резкое снижение.

Кроме того, вчера представители КГА сообщили, что в Казахстане зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности.