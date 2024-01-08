Землетрясения в Японии: число погибших выросло до 161
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Число жертв в результате серии землетрясений в японской префектуре Исикава, произошедших 1 января, возросло до 161, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет российское издание, ссылаясь на местные СМИ, после серии землетрясений в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава числится погибшим 161 человек, еще 103 человека не выходят на связь.
Отмечается также, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.
Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.
3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.
Что делать при землетрясении?
На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054312-zemletryaseniya-v-yaponii-chislo-pogibshih-vyroslo-do-161/