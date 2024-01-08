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Землетрясения в Японии: число погибших выросло до 161

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Последствия землетрясения в Японии
Разрушения после землетрясения в Японии. Фото: Philip Fong/AFP/Getty Images

Число жертв в результате серии землетрясений в японской префектуре Исикава, произошедших 1 января, возросло до 161, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет российское издание, ссылаясь на местные СМИ, после серии землетрясений в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава числится погибшим 161 человек, еще 103 человека не выходят на связь.

Отмечается также, что более 2300 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог и мостов.

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.

3 января президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома: толчки могут повториться;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054312-zemletryaseniya-v-yaponii-chislo-pogibshih-vyroslo-do-161/

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