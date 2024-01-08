"Нам очень повезло". Почему при аварии Boeing 737 Max 9 удалось избежать жертв, но все могло бы закончиться намного хуже

В пятницу у авиалайнера Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines при наборе высоты вырвало дверь запасного выхода. К счастью, рейс 1282 удалось благополучно посадить, и никто из пассажиров серьезно не пострадал. Но при несколько ином развитии событий все могло бы обернуться намного хуже.

Инцидент произошел вскоре после взлета самолета из международного аэропорта Портленда. В борту самолета образовалась дыра, в результате чего произошла резкая разгерметизация салона.

Катастрофических последствий удалось избежать благодаря двум факторам.

Во-первых, при наборе высоты все пассажиры были, как и полагается, пристегнуты, а во-вторых, самолет успел подняться на высоту только 5 тыс. метров, после чего начал резкое снижение.

Между тем, крейсерская высота полета этих лайнеров составляет около 11,5 тыс. метров, и при разгерметизации разница в давлении внутри и за бортом оказалась бы слишком большой.

В таком случае салон захлестнуло бы мощным потоком воздуха, и последствия для пассажиров, особенно тех, кто успел отстегнуть ремни безопасности, были бы самыми губительными.

«Пассажиров, находившихся рядом [с этим аварийным выходом] или на соседних местах, если они не были пристегнуты, могло выдуть из самолета, — объясняет авиационный консультант Тим Аткинсон, в прошлом сам занимавшийся расследованием авиакатастроф. — Думаю, в худшем случае погибли бы пассажиры, сидевшие в целом ряду сидений, и те, кто был поблизости».

К тому же, в самолете резко упала бы температура: на такой высоте за бортом она составляет обычно -57 °C.

В чем причина аварии?

Выживание пассажиров и экипажа зависело бы от кислородных масок, без которых они быстро потеряли бы сознание.

Именно это и произошло в 2018 году с самолетом Boeing 737 компании Southwest Airlines: при аварии двигателя обломки разбили один из иллюминаторов, когда самолет находился на высоте 9700 метров.

Произошла резкая разгерметизация, и пассажирку, сидевшую у злополучного иллюминатора, частично засосало в него. Самолет удалось посадить, но женщина скончалась от травм.

Сейчас главный вопрос заключается в том, может ли повториться история рейса 1282. Аварийная дверь, которую сорвало, крепилась четырьмя вполне надежными болтами. Самолету было всего два месяца, так что говорить об износе материала не приходится. Вот почему компания Alaska Airlines решила на время вывести из эксплуатации все свои 737 Max 9.

А американский регулятор, Федеральное управление гражданской авиации (FAA), сделал то же самое, распорядившись «приземлить» 171 самолет для проверки.

«Это может быть ошибка в конструкции, производственный брак или комбинация этих двух составляющих, а может быть и что-то еще, нам пока не известное», — полагает Тим Аткинсон.

Проблемы Boeing 737 Max

Но проблемы компании Boeing этим не исчерпываются.

Самолет, с которым произошла авария, — это разновидность модельного ряда 737 Max, последнего поколения рабочей лошадки Boeing 737. Этот самолет, намного более экономичный, чем его предшественники, уже стал любимцем авиакомпаний. А вот его послужной список в том, что касается безопасности, сильно пострадал.

В конце 2018-го — начале 2019-го года при почти одинаковых обстоятельствах погибли сразу два самолета — один у побережья Индонезии, другой — в окрестностях Аддис-Абебы в Эфиопии. При этом в общей сложности погибло 346 человек.

А причиной обеих катастроф стал сбой в программном обеспечении, который, несмотря на все усилия пилотов, привел самолеты к сваливанию в штопор.

Эти аварии привели к тому что все самолеты 737 Max по всему миру были отстранены от полетов больше чем на полтора года, пока устранялись программные неполадки и проводились испытания. После этого глава FAA назвал эту модель «самым хорошо изученным транспортным самолетом в истории».

И тем не менее, после того, как 737 Max вернулся в строй, стали возникать новые проблемы с программным обеспечением, электрикой и прочим. Активисты борьбы за авиационную безопасность очень озабочены количеством сообщений о неполадках на борту.

Не далее как в декабре Boeing призвал авиалинии, эксплуатирующие эти самолеты, проверить рули высоты после того, как на одном из лайнеров потерялся крепежный болт. В компании же заявили, что сделали это «из чрезмерной предосторожности».

И все же в адрес Boeing на фоне всех происшествий с ее самолетами все чаще звучат обвинения в том, что компания ставит доходы выше безопасности пассажиров.

В частности, руководство концерна упрекают в том, что оно оказывает излишнее давление на своих рабочих, требуя, чтобы они производили больше самолетов и быстрее, а это ведет к хаосу в сборочных цехах и всяческому срезанию углов.

Boeing утверждает, что сегодняшняя компания — не чета вчерашней.

Президент и главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэхлун уже не раз говорил о том, что ставка сделана на высочайшие стандарты качества и безопасности, но далеко не все критики согласны с ним.

«Очень громкий сигнал тревоги»

Один из бывших высокопоставленных руководителей компании Boeing Эд Пирсон еще до двух трагических инцидентов предупреждал о проблемах на конвейере по производству модели 737 Max. Сейчас он возглавляет организацию Foundation for Aviation Safety, которая внимательно изучает весь послужной список этой модели.

По словам Пирсона, с тех пор ситуация на фабриках компании никак не улучшилась, а американский регулятор не спешит призывать ее к ответу.

«Это очень громкий сигнал тревоги, — говорит он по поводу последней аварии. — Возможно, нам просто очень повезло, что случился такой показательный инцидент, который заставит их наконец признать, что у них имеются серьезные проблемы».

Компания Boeing наличие таких проблем упорно отрицает.

«Безопасность остается нашим главным приоритетом, и мы глубоко сожалеем о том, как это происшествие отразилось на наших клиентах и их пассажирах, — говорится в заявлении компании, опубликованном после решения Федерального управления гражданской авиации США (FAA) приостановить все полеты данной модели. — Мы согласны и полностью поддерживаем желание FAA потребовать немедленных проверок самолетов 737-9 той же конфигурации, что и пострадавший самолет».

Сейчас Boeing наращивает производство самолетов 737 Max с тем, чтобы сократить время ожидания поставок и выполнить задержавшиеся заказы.

Поэтому последний инцидент с их самой продаваемой моделью произошел в самое неподходящее для компании время.

И какой бы ни оказалась причина аварии, скорее всего, доверие к этой модели самолета, особенно среди пассажиров, будет еще больше подорвано.