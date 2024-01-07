Боковая панель оторвалась у Boeing 737 MAX в воздухе: полеты на них приостановят в ряде стран

В США у самолета Boeing 737 MAX оторвалась панель фюзеляжа вскоре после взлета. Власти страны приостановили эксплуатацию бортов этой модели, также проверки решили провести еще в ряде стран.

Инцидент произошел вечером 5 января.

По данным CNN, самолет авиакомпании Alaska Airlines направлялся из Портленда в Онтарио, штат Калифорния. Как рассказал один из пассажиров, через некоторое время после взлета у самолета оторвалась боковая панель фюзеляжа.

Однако самолету удалось благополучно вернулся в международный аэропорт Портленда.

"Это было действительно внезапно. Только набрал высоту, а окно/стена просто отвалилось, и я не заметил этого, пока не сняли кислородные маски", – рассказал пассажир.

По данным FAA (Федерального управления гражданской авиации США), это был самолет 737 Max 9, получивший сертификат летной годности 25 октября 2023 года.

Вчера авиакомпания сообщила, что получила самолет 31 октября.

Организация поручила приостановить полеты всех самолетов Boeing 737 Max 9 до тех пор, пока они не будут тщательно проверены.

При этом, как сообщается в Telegram-канале TACC, Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти Boeing 737 MAX 9 для проверки. Об этом сообщил старший вице-президент турецкого перевозчика Яхья Устюн.

Также, по данным Telegram-канала РИА Новости, Европейское агентство безопасности полетов (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверок после инцидента с пассажирским авиалайнером, у которого в полете выпала секция фюзеляжа.

"Однако отмечается, что ни одна авиакомпания страны-члена ЕС в настоящее время не эксплуатирует самолеты в затрагиваемой конфигурации", – говорится в сообщении.

Как пишет информагентство, модель 737 MAX – одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019 году – в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признавало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.

При этом в прошлом году мы писали о том, что производство самого популярного самолета Boeing 737 MAX упало до самого низкого уровня за последние два года.