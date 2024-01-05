Землетрясения в Японии: в Вадзиме под завалами могут находиться около ста человек
Опубликовано:
В японской Вадзиме, пострадавшей от серии сильных землетрясений, под завалами могут оставаться не менее 100 жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает российское издание, на пресс-конференции в пятницу мэр Вадзиме Сигэру Сакагути сообщил о том, что на текущий момент нет полной информации о масштабах разрушений, в том числе и о количестве оказавшихся под завалами людей. Но отмечено, что речь идет о трехзначном числе.
"Мы пока точно не знаем, сколько там человек. Цифра трехзначная, будет более ста.
В тех районах, где я был, обходил в приоритетном порядке те места, где есть живые, где голоса отвечают, а там, где не слышно голосов, пришлось сместить очередность ниже", - сообщил мэр города.
Отмечается, что на город Вадзима приходится более половины всех погибших от землетрясения - 55 из 94 человек.
Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших, США и Британия предложили помощь Японии.
Накануне президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.
Сегодня сообщалось о том, что почти 80 человек погибли, больше 230 пострадали в результате землетрясений в Японии. Позже также сообщалось о том, что судьба почти двухсот людей остается неизвестной.
Что делать при землетрясении?
На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повторится;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054146-zemletryaseniya-v-yaponii-v-vadzime-pod-zavalami-mogut-nahoditsya-okolo-sta-chelovek/