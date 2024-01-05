Землетрясения в Японии: в Вадзиме под завалами могут находиться около ста человек

В японской Вадзиме, пострадавшей от серии сильных землетрясений, под завалами могут оставаться не менее 100 жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает российское издание, на пресс-конференции в пятницу мэр Вадзиме Сигэру Сакагути сообщил о том, что на текущий момент нет полной информации о масштабах разрушений, в том числе и о количестве оказавшихся под завалами людей. Но отмечено, что речь идет о трехзначном числе.

"Мы пока точно не знаем, сколько там человек. Цифра трехзначная, будет более ста.

В тех районах, где я был, обходил в приоритетном порядке те места, где есть живые, где голоса отвечают, а там, где не слышно голосов, пришлось сместить очередность ниже", - сообщил мэр города.

Отмечается, что на город Вадзима приходится более половины всех погибших от землетрясения - 55 из 94 человек.

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших, США и Британия предложили помощь Японии.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.

Сегодня сообщалось о том, что почти 80 человек погибли, больше 230 пострадали в результате землетрясений в Японии. Позже также сообщалось о том, что судьба почти двухсот людей остается неизвестной.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении: