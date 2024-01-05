Число жертв увеличилось после землетрясений в Японии

В Японии после серии разрушительных землетрясений насчитывается уже более 90 погибших, однако их число может увеличиться, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает информагентство, ссылаясь на местные СМИ, число жертв серии крупных землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 91. Пропавшими без вести числятся 179 человек.

При этом сообщается, что 29 человек серьезно пострадали, а еще более 230 – получили легкие травмы.

Кроме того, появляются сообщения о том, что в городе Вадзима более 40 человек оказались погребены заживо. Таким образом, число погибших может возрасти.

Землетрясения в Японии

Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два толчка магнитудой 5,7 и 7,4. Они ощущались в Осаке, Киото и Токио.

В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших США и Британия предложили помощь Японии.

Президент Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования японскому премьеру Фумио Кишиде. А официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров накануне сообщил, что казахстанцы, находящиеся в Японии, от произошедших землетрясений не пострадали.