Почти 80 человек погибли, больше 230 пострадали в результате землетрясений в Японии
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В Японии после землетрясений подтвердили гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, как сообщает российское издание, в ходе пресс-конференции заявил, что после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава подтверждена гибель 78 человек.
"В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", - сообщил глава японского правительства.
Напомним, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после серии сильных землетрясений. Произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
В связи с серьезными последствиями от землетрясений и большим количеством погибших и пострадавших, США и Британия предложили помощь Японии.
Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.
Что делать при землетрясении?
На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повторится;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053917-pochti-80-chelovek-pogibli-bolshe-230-postradali-v-rezultate-zemletryaseniy-v-yaponii/