Столкновение самолетов в Японии: озвучены предварительные причины ЧП

Причиной столкновения двух лайнеров в аэропорту Токио, вероятно, стал выезд самолета береговой охраны на взлетную полосу без разрешения диспетчера, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на стенограмму сообщений диспетчерской службы сообщает, что самолет береговой охраны, который столкнулся с пассажирским самолетом в токийском международном аэропорту, получил лишь указание "подрулить к месту стоянки" и не был допущен к взлету.

По информации издания, в расшифровке переговоров между авиадиспетчерами и двумя самолетами непосредственно перед аварией указано, что рейс Japan Airlines получил разрешение на посадку, но нет четкого разрешения на взлет для самолета береговой охраны.

Кроме того, как пишет издание, еще одним фактором, повлиявшим на катастрофу, судя по записям, могли стать неработающие сигнальные огни, предназначенные для того, чтобы не дать пилотам ошибочно вырулить на взлетно-посадочную полосу.

Согласно стенограмме, авиадиспетчерская служба дала пассажирскому самолету JAL разрешение на посадку в 17:43 по местному времени (14:43 по Астане).

Но в стенограмме нет четкого разрешения на взлет самолета береговой охраны, вместо этого ему предлагается "вырулить к месту ожидания" в 17:45 (14:45 по Астане). Согласно стенограмме, через несколько секунд экипаж самолета береговой охраны подтвердил это указание.

Примерно через две минуты самолет JAL столкнулся с самолетом береговой охраны на взлетно-посадочной полосе, согласно временной метке на записи камеры видеонаблюдения аэропорта.

Министр транспорта сообщил, что инцидент "все еще расследуется", и следующим шагом будет прослушивание аудиозаписи разговора между пилотом береговой охраны и диспетчерской вышкой.

Представители Японского совета по безопасности на транспорте (JTSB) заявили, что им удалось найти и извлечь бортовые и речевые самописцы самолета береговой охраны. Однако там добавили, что все еще ищут самописцы самолета JAL.

Напомним, 2 января, самолет японской авиакомпании загорелся во время посадки в токийском аэропорту после столкновения с воздушным судном береговой охраны. На борту находились почти 400 человек – всех их эвакуировали.

Позже стало известно, что пять из шести членов экипажа самолета береговой охраны, который столкнулся с пассажирским бортом в аэропорту Токио, погибли. Пилот судна выжил.

Вчера сообщалось, что перед столкновением двух самолетов в аэропорту Токио экипаж пассажирского лайнера получил разрешение на посадку и продублировал его.

Также "Редакция Би-би-си" рассказала, как экипаж безупречно эвакуировал пассажиров из горящего самолета в Японии.