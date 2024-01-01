Угроза цунами объявлена в нескольких регионах России

МЧС Сахалина объявило угрозу цунами из-за землетрясения в Японии. Включена система оповещения. В некоторых районах идет эвакуация, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на МЧС Сахалина, в регионе объявили угрозу цунами.

"Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина", — говорится в публикации.

Отмечается, что включена система оповещения в некоторых районах, идет эвакуация населения в безопасные места, а специалисты ведут расчет возможных последствий прохождения волн цунами.

"Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию. Всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива призывают укрыться на возвышенностях высотой не менее 30-40 метров. Покинуть укрытие можно будет только после отбоя тревоги цунами", - говорится в сообщении.

Спасатели просят местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи.

Также, как сообщает издание в своем Telegram-канале, угроза цунами также объявлена во Владивостоке и Находке.

Отмечается, что угроза цунами на Сахалине вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в Японии.

Ранее мы писали о том, что в Японии произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. В стране объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

Также мы сообщали о том, что в Турции произошли три землетрясения. Люди встречали новый год на улице.