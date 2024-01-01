Угроза цунами объявлена в нескольких регионах России
Опубликовано:
МЧС Сахалина объявило угрозу цунами из-за землетрясения в Японии. Включена система оповещения. В некоторых районах идет эвакуация, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает издание со ссылкой на МЧС Сахалина, в регионе объявили угрозу цунами.
"Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина", — говорится в публикации.
Отмечается, что включена система оповещения в некоторых районах, идет эвакуация населения в безопасные места, а специалисты ведут расчет возможных последствий прохождения волн цунами.
"Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию. Всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива призывают укрыться на возвышенностях высотой не менее 30-40 метров. Покинуть укрытие можно будет только после отбоя тревоги цунами", - говорится в сообщении.
Спасатели просят местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи.
Также, как сообщает издание в своем Telegram-канале, угроза цунами также объявлена во Владивостоке и Находке.
Отмечается, что угроза цунами на Сахалине вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в Японии.
Ранее мы писали о том, что в Японии произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. В стране объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
Также мы сообщали о том, что в Турции произошли три землетрясения. Люди встречали новый год на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053535-ugroza-tsunami-obyavlena-v-neskolkih-regionah-rossii/