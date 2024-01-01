Угрозу цунами объявили в Японии после серии сильных землетрясений (видео)

В Японии произошло сразу два землетрясения магнитудой 5,7 и 7,4. В стране объявлена угроза цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии.

"По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени. Следующий, более мощный, удар произошел в 16:10. Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4", - говорится в сообщении.

Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио. В этих префектурах объявлена угроза цунами.

Что делать при землетрясении?

На официальном сайте одного из региональных ДЧС напомнили о порядке действий при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повторится;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

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