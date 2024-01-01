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Три землетрясения произошли в Турции: люди встречали новый год на улице

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Жители провинции Хаккяри после землетрясения
Жители провинции Хаккяри после землетрясения. Фото: ntv.com.tr

На юго-востоке Турции в провинции Хаккяри, 31 декабря, в воскресенье, произошли сразу три землетрясения. Людям пришлось встречать Новый год в машинах и на улице.

Как сообщает Haber Global, в турецкой провинции после первого землетрясения магнитудой 4,4 произошли еще два землетрясения магнитудой 3,5 и 4,5. О пострадавших или разрушениях инфраструктуры сообщений нет.

По данным издания T4 Haber, после серии землетрясений жители провинции решили выйти из домов. Чтобы согреться, многие разожгли костры и ждали на улицах.

"В то время как некоторые жители Хаккяри стоят в очередях за топливом на заправочных станциях, в районах Даггель и Берчелан, а также во многих других люди пытаются согреться, разжигая огонь на улице", - говорится в сообщении.

Как сообщает NTV.com, губернатор провинции Хаккяри Али Челик заявил, что в районы землетрясений были направлены специалисты для оценки ущерба, однако масштабных повреждений, которые могли бы угрожать общественной жизни, выявлено не было. Сообщается о трещинах в нескольких десятках домов. По ним назначена комиссия по оценке ущерба.

Землетрясения в Турции в феврале 2023 года

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также сказались и на соседней Сирии.

16 февраля на юго-востоке Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным СМИ, в результате толчков обрушилось несколько зданий, пострадавших при первых землетрясениях в начале февраля.

19 февраля стало известно еще об одном сильном афтершоке магнитудой 5,1 в городе Гексун в провинции Кахраманмараш.

20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Сообщалось, что землетрясения следовали друг за другом с перерывом в три минуты. Специалисты считают, что эти толчки нельзя назвать афтершоком после первых землетрясений.

Толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Власти сообщали об угрозе цунами и призвали жителей держаться подальше от берега моря. Вслед за землетрясением последовало 32 афтершока.

27 февраля на востоке Турции в 11 километрах от города Малатья произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Очевидцы показывали кадры, снятые во время толчков.

В апреле были опубликованы обнуленные данные о жертвах катастрофы в Турции. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в прямом эфире местного телеканала сообщил, что число погибших из-за февральских землетрясений превысило 50 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053517-tri-zemletryaseniya-proizoshli-v-turtsii-lyudi-vstrechali-novyy-god-na-ulitse/

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