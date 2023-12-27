Двух французских дипломатов объявили персонами нон грата в Азербайджане

В Баку двух работников посольства Франции в Азербайджане объявили персонами нон грата и предложили им покинуть страну в течение двух суток, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

О произошедшем сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

МИД Азербайджана уже проинформировал о своем решении посла Франции в Азербайджане Анн Буайон.

"Посол была проинформирована о том, что правительство Азербайджана выразило серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", и не соответствующей их дипломатическим статусам, и объявило двух сотрудников посольства Франции "персонами нон-грата".

Было потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции", - говорится в сообщении министерства.

Другие подробности и причины инцидента не приводятся.

Агентство уточняет, что персона нон грата (от латинского persona non grata — нежелательное лицо) — в дипломатической практике дипломат, объявляемый властями страны пребывания нежелательным лицом.

Мотивом для объявления какого‑либо лица персоной нон грата может служить публичная критика данным лицом правительства или других государственных органов страны пребывания, любое иное вмешательство в ее внутренние дела, неуважение к ее законам и обычаям, злоупотребление дипломатическими привилегиями и иммунитетами, нарушение общепринятых международных норм поведения дипломата и т. п.

Зачастую за этим кроется формулировка "за недозволенную деятельность, несовместимую со статусом дипломата", за которой может стоять обвинение в шпионаже.

Если дипломат, объявленный персоной нон грата, без уважительных причин продолжает находиться в государстве пребывания, то местные власти могут прибегнуть к дисмислу — объявлению дипломата частным лицом. Тогда на это лицо распространяются юрисдикции государства пребывания в том же объеме, что и на обычных иностранных граждан.