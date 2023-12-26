Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Актера из сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве

Опубликовано:

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Скриншот: YouTube / Wink

В России арестовали актера Сергея Базанова, который сыграл эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу московского суда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году", – говорится в сообщении.

В суде рассказали, что актеру было предъявлено обвинение по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК (Убийство, совершенное группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Базанов, по версии следствия, входил в состав преступной группы, которая была создана для совершения разбойных нападений в столице России.

Добавим, что действие восьмисерийного проекта студий Wink и Start "Слово пацана. Кровь на асфальте" разворачивается в 1970-1980-х годах. Сюжет повествует о "казанском феномене" – увеличении числа молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами.

В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд, пишет РИА Новости.

Ранее в Казахстане замглавы Комитета административной полиции в сенате заявил, что такие сериалы, как "Черный двор", "Пацанские истории" и "Слово пацана", плохо влияют на поведение детей.

Также о запрете сериала высказывались в Миннауки и Минпросвещения.

В МВД сообщили, что в Минкультуры направлено письмо с просьбой проанализировать фильм на законность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052606-aktera-iz-seriala-slovo-patsana-arestovali-po-podozreniyu-v-ubiystve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.