Актера из сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве

В России арестовали актера Сергея Базанова, который сыграл эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу московского суда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году", – говорится в сообщении.

В суде рассказали, что актеру было предъявлено обвинение по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК (Убийство, совершенное группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Базанов, по версии следствия, входил в состав преступной группы, которая была создана для совершения разбойных нападений в столице России.

Добавим, что действие восьмисерийного проекта студий Wink и Start "Слово пацана. Кровь на асфальте" разворачивается в 1970-1980-х годах. Сюжет повествует о "казанском феномене" – увеличении числа молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами.

В сериале снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина и Анна Пересильд, пишет РИА Новости.

Ранее в Казахстане замглавы Комитета административной полиции в сенате заявил, что такие сериалы, как "Черный двор", "Пацанские истории" и "Слово пацана", плохо влияют на поведение детей.

Также о запрете сериала высказывались в Миннауки и Минпросвещения.

В МВД сообщили, что в Минкультуры направлено письмо с просьбой проанализировать фильм на законность.