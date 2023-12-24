В Британии обнаружили скелет человека, жившего 2 тыс. лет назад. Он пришел туда с территории современной России

Как молодой мужчина, родившийся почти 2 тысячи лет назад на территории современной южной России, оказался в английской глубинке?

Эксперты по ДНК проследили его путь и пролили свет на ключевой эпизод в истории римской Британии.

Ученые (результаты их исследования опубликованы в издании Current Biology) обнаружили, что скелет, найденный в Кембриджшире (графство на востоке Англии), принадлежит человеку из кочевой группы, известной как сарматы.

Это первое биологическое доказательство того, что эти люди пришли в Британию из самых отдаленных уголков Римской империи.

Останки скелета были обнаружены во время раскопок при строительстве дороги A14 между Кембриджем и Хантингдоном.

Археологи обнаружили целый, хорошо сохранившийся скелет мужчины. Они назвали его Offord Cluny 203645 — это сочетание названия деревни в Кембриджшире, где он был найден, и номера его образца.

Он был погребен один, без каких-либо личных вещей, поэтому установить, кем он был при жизни, крайне затруднительно.

Доктор из Лаборатории древней геномики Института Фрэнсиса Крика в Лондоне Марина Сильва извлекла и расшифровала ДНК Оффорда из крошечной косточки, взятой из внутреннего уха скелета. Она лучше всего сохранилась из остальных частей.

«Это не похоже на анализ ДНК живого человека, — пояснила она. — ДНК очень фрагментирована и повреждена. Однако мы смогли расшифровать достаточное ее количество».

«Первое, что мы увидели, — это то, что генетически он сильно отличался от других романо-британцев, изученных до сих пор», — отметила Марина Сильва.

Новейшие методы анализа древней ДНК теперь позволяют раскрыть человеческие истории, стоящие за событиями, которые до недавнего времени были реконструированы только по документам и археологическим находкам.

В основном речь идет о богатых и влиятельных людях.

Новейшее исследование представляет собой детективную историю, в которой с помощью передовой криминалистики раскрывается тайна обычного человека — молодого мужчины, похороненного в Кембриджшире между 126 и 228 годами нашей эры, во времена когда Британия принадлежала к Римской империи.

Поначалу археологи решили, что Оффорд был мало чем интересным обыкновенным местным жителем. Однако, к их изумлению, анализ ДНК, проведенный лабораторией доктора Сильвы, показал, что он был выходцем с самых дальних окраин Римской империи — из земель, где ныне находятся южная часть России, Украина и Армения.

Анализ показал, что он был сарматом — представителем ираноязычного народа, известного своими навыками верховой езды.

Как же он оказался так далеко от дома?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, группа археологов из Даремского университета использовала еще один интересный метод анализа. Археологи изучили его окаменелые зубы, на которых остались химические следы того, что он ел.

Зубы развиваются с течением времени, поэтому, как и годичные кольца, каждый новый слой включает в себя химические вещества, попавшие него в конкретный момент времени.

Анализ показал, что до шести лет он ел просо и зерна сорго, известные с научной точки зрения как культуры C4, которых много в регионе, где, как известно, жили сарматы.

Но, по словам профессора Джанет Монтгомери, с течением времени он стал потреблять этих зерен все меньше, а в его рационе появилась пшеница, которая встречается в Западной Европе.

«(Анализ) демонстрирует нам, что он, а не его предки, отправился в Британию. Когда он вырос, он мигрировал на запад, и эти растения исчезли из его рациона», — говорит она.

Исторические сведения указывают на то, что Оффорд мог быть сыном кавалериста или, возможно, его рабом, поскольку как раз в тот период подразделение сарматской кавалерии было включено в состав римской армии и направлено в Британию.

По словам доктора Алекса Смита из компании MOLA Headland Infrastructure, которая проводит археологические работы в рамках крупных инфраструктурных проектов, анализ ДНК подтверждает эту версию.

«Это лучшее подтверждение с точки зрения биологии, — сказал Смит в интервью Би-би-си. — Технологии анализа ДНК и химического анализа позволяют нам изучать формирование социальных групп и их развитие в Римский период. И я полагаю, что люди в тот период перемещались куда активнее, причем не только в городах, но и в сельской местности».

Доктор Понтус Скоглунд, возглавляющий лабораторию древней геномики в Крике, рассказал в интервью Би-би-си, что новая технология меняет наше понимание прошлого.

«Основной результат расшифровки древней ДНК на сегодняшний день — это более четкое понимание картины жизни в каменном и бронзовом веках, но с помощью более совершенных методов мы также начинаем трансформировать наше понимание римского и более поздних периодов»