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"Устраивают вот это все". "Голая" вечеринка Насти Ивлеевой разозлила z-блогеров и обернулась арестом одного из участников

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Настя Ивлеева и Джиган
Настя Ивлеева и Джиган. Фото: instagram.com/_agentgirl_

На этой неделе в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой. Ее гостям, среди которых были многие звезды российского шоу-бизнеса, предложили соблюсти дресс-код almost naked («почти голышом»). Это спровоцировало скандал. Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и «ЛГБТ-пропаганде». Участники вечеринки утверждают, что она была совершенно невинная.

Вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой прошла в клубе «Мутабор» вечером в среду, 20 декабря. На нее пришли многие знаменитости — в том числе певцы Джиган, Дима Билан и Филипп Киркоров, певицы Лолита Милявская и Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), ведущие Ксения Собчак и Алена Водонаева, модель Оксана Самойлова.

По условиям дресс-кода, участники должны были появиться в клубе почти обнаженными. Многие из действительно выбрали полупрозрачную одежду. Один из гостей, рэпер VACIO (Николай Васильев), появился в одном носке, надетом на гениталии.

Вечеринка возмутила блогеров, поддерживающих войну в Украине

Фотографии из «Мутабора» спровоцировали скандал. Первыми на них обратили внимание провоенные блогеры в телеграме, которых возмутило, что такое мероприятие проводилось посреди войны с Украиной (в России ее называют СВО, «специальной военной операцией»).

«Сейчас, когда на фронте гибнут наши мужчины, когда именно сейчас и в момент проведения этого пошлого мероприятия кто-то идет ногами на танк — это просто демонстрация того, что участники вечеринки живут не с этой страной и не с этими людьми, — возмущалась публицистка Марина Ахмедова. — Пехотинец идет на танк, совершая, может быть, свой последний подвиг, солдат сидит в заполненном водой от талого снега и дождя окопе, а какое-то недоразумение мужского пола и того же возраста приходит на вечеринку голым, но в одном брендовом носке на причинном месте».

Популярный телеграм-канал «Два Майора» (более полумиллиона подписчиков) посвятил вечеринке сразу несколько постов. Особенно его авторов возмутило то, что хозяйка мероприятия, Настя Ивлеева, надела на поясницу колье с изумрудом за 23 млн рублей. Участников они назвали «зажравшимися выродками».

«Единственный шанс Ивлеевой соскочить с гнилой темы — отцепить от задницы и сдать бриллиант стоимостью 23 миллиона на нужды СВО», — соглашался журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Другой популярный Z-блогер Юрий Подоляка в своем канале жаловался, что «наши солдаты на фронте сражаются явно не за это»: «Не за вот эту Россию, которую по пока еще по непонятному мне недоразумению снимают в голубых огоньках».

«В стране война идет, а вот эти твари, мрази, устраивают вот это всё. Скоты, которым плевать, что происходит», — негодовал журналист ВГТРК Владимир Соловьев.

На вечеринку массово написали доносы

Одним недовольством в соцсетях скандал с вечеринкой не ограничился — возмущенные активисты и общественники начали писать жалобы в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие.

Требования проверить обстоятельства «пира по время войны» в прокуратуру и МВД отправило консервативное религиозное движение «Сорок сороков».

Аналогичное письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева, главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова отправило правое движение «Зов народа». Они попросили проверить участников на соблюдение закона о запрете «ЛГБТ-пропаганды». В тексте письма упоминается, что «Филипп Киркоров отплясывал в сетке со стразами и обтягивающих штанах».

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина (написание таких доносов — его основная деятельность) тоже попросил проверить Ивлееву на предмет «ЛГБТ-пропаганды».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила за бойкот участников мероприятия «на государственном уровне».

Еще одну жалобу отправила экс-шпионка, а ныне депутат Госдумы Мария Бутина. Она адресована МВД, Министерству культуры и Роскомнадзору. В документе говорится, что депутат сделала это из-за «граждан, выразивших обеспокоенность мероприятием». Бутина попросила проверить вечеринку на предмет пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и нарушения указа Владимира Путина об укреплении духовных ценностей.

Как отреагировали участники вечеринки

Организатор вечеринки Настя Ивлеева отреагировала на критику, разместив в своем телеграм-канале аудиосообщение (сейчас оно удалено). Это произошло еще до того, как стало известно о массовых жалобах активистов.

«Мы смотрим на Запад, на какие-то выходы красивых, стройных моделей и говорим: "Блин, они такие красивые, они такие классные". А выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: "*** [Блин], как так можно, эстрада опустилась"», — заявила она.

«Я не хочу, чтобы в этой стране, вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все будут друг друга любить и принимать и считать красивыми. <…> Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда. Больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи», - добавила она.

Другая участница вечеринки, Ксения Собчак, написала в своем телеграм-канале, что «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». Еще она ответила на критику, связанную с проведением вечеринки посреди войны: «Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское».

Певица Лолита Милявская в разговоре с изданием News.ru заявила, что вечеринка была «совершенно невинная»: «Ничего кроме иронии не происходило, ничего вульгарного. Было смешно, весело, много талантливой молодежи. Форма одежды достаточно ироническая, ни одного голого тела».

Как действовали силовики

В четверг вечером, 21 декабря, в «Мутаборе» была запланирована вторая часть вечеринки — на этот раз для всех желающих, которые смогли купить билет. Еще до ее начала в клуб приехали силовики, заблокировав вход. Но в итоге посетителей туда все-таки пустили.

По данным RT, силовики изъяли записи с камер видеонаблюдения.

А 22 декабря Лефортовский районный суд Москвы арестовал рэпера Николая Васильева (Vacio), который пришел на вечеринку в носке. Его признали виновным в мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КоАП) и «пропаганде ЛГБТ» (ч.3 ст. 6.21 КоАП). В общей сложности он получил 15 суток ареста и штраф в 200 тысяч рублей.

«По*** спортом позанимаюсь книги почитаю хахах всем пис», — прокомментировал решение суда рэпер.

Однако уже через несколько часов государственное агентство «РИА Новости» опубликовало видео, на котором Васильев приносит извинения «за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны».

Также он добавляет, что не поддерживает ЛГБТ и «осуждает сторонников ЛГБТ».

По данным телеграм-канала SHOT, силовики «проводят задержание» еще двух участников, которые поцеловались на танцполе, снимая себя на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052243-ustraivayut-vot-eto-vse-golaya-vecherinka-nasti-ivleevoy-razozlila-z-blogerov-i-obernulas-arestom-odnogo-iz-uchastnikov/

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