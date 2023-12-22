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"Весь факультет был залит кровью". Новые подробности и свидетельства стрельбы в университете Праги

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Импровизированный мемориал погибшим перед Карловым университетом
Импровизированный мемориал погибшим перед Карловым университетом. Фото: Michal Cizek/Getty Images

Полиция Праги расследует мотивы массовой стрельбы, устроенной накануне студентом Карлова университета в одном из зданий вуза. Он застрелился при приближении полицейских, заявили в департаменте полиции. По предварительным данным следствия, стрелок действовал в одиночку.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что полиция не связывает произошедшее с международным терроризмом, стрелок действовал, руководствуясь собственными мотивами, которые предстоит установить.

Чешская пресса назвала имя стрелка - Давид Козак.

Ему было 24 года, он был студентом Карлова университета и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

При этом во время обыска в его доме был найден большой арсенал оружия, заявляет полиция Праги.

В результате стрельбы погибли 13 человек, все – граждане Чехии.

По некоторым сообщениям, стрелок также убил собственного отца, но, возможно, это произошло в другом месте.

Имена жертв пока официально не раскрываются.

Но кафедра Музыковедения Карлова университета в пятницу подтвердила в своем аккаунте в Facebook гибель завкафедрой Ленки Главковой.

Также ранены 25 человек, десять из них находятся в критическом состоянии, сообщают медицинские службы страны. Среди раненых один голландец и двое туристов из ОАЭ.

Это самое массовое убийство в истории современной истории Чехии.

Центр Праги оцеплен полицией. Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы и свечи.

В столичных школах и других учреждениях, которые, по мнению властей, могут стать легкой целью злоумышленников, усилены меры безопасности.

В субботу в стране будет объявлен общенациональный траур. Отменены многие спортивные и культурные мероприятия.

Президент Чехии Петр Павел призвал нацию к единству и заявил, что произошедшее не должно стать поводом для политических баталий.

Он также отметил, что важно не допустить распространения дезинформации о трагедии.

"Я глубоко опечален и испытываю беспомощность и гнев от мысли, что так бессмысленно потеряны жизни людей", - сказал Павел.

Свидетельства изнутри

Стрельба началась в четверг в три часа по местному времени в здании факультета Искусств, расположенного в самом центре Праги, недалеко от Карлова моста.

По словам очевидцев, стрелок открыл огонь в коридорах и аудиториях, студенты и преподаватели пытались забаррикадироваться внутри классов, используя мебель.

В соцсетях появилось видео, на котором люди вылезают в окна на довольно большой высоте и повисают на уступе, чтобы спрыгнуть на крышу соседнего здания, расположенную несколькими метрами ниже.

На других видео видно, как туристы спешно покидают Карлов мост – главную достопримечательность Праги.

"Мы приехали на место в течение пяти минут, находились недалеко, возле факультета Философии, - и сразу начали действовать. Все прибывшие полицейские патрули сразу же развернулись по правилам военной защиты и, используя длинноствольное оружие, приступили к операции. Несколько человек добрались до здания, вошли внутрь и приступили к поиску преступника. Он почувствовал, что ему не выбраться, и поступил обычным для таких случаев способом – покончил с собой", - рассказал о ходе операции майор моторизированного подразделения быстрого реагирования Йозеф Йерабек на пресс-конференции в пятницу.

По словам находившегося внутри здания студента Якоба Вайцмана, стрелок заходил во все подряд аудитории и стрелял во всех, кого видел.

Сам Вайцман находился в помещении с учителем, когда началась стрельба. К моменту приближения стрелка, они уже успели забаррикадироваться и наблюдали, как он пытается открыть дверь.

Через некоторое время студента и учителя эвакуировала полиция.

"Когда мы выходили, все здание факультета было залито кровью", - рассказал Якоб Вайцман.

По данным полиции, все 13 жертв были убиты внутри здания.

Важная, но нуждающаяся в подтверждении информация

Появилась информация, что в четверг утром полиция Праги получила сообщение, что в столицу из соседнего города направляется подозрительный молодой человек, который может попытаться совершить самоубийство.

Судя по всему, полицейские установили его личность, потому что, как сообщается, эвакуировали другое здание университета, где с большой долей вероятности мог появиться подозреваемый.

Возможно, это объясняет, почему моторизированный патруль майора Йозефа Йерабика находился у здания факультета Философии, когда началась стрельба в другом месте.

Также сообщается, что Давид Козак, возможно, совершил убийство молодого мужчины и его двухмесячной дочери в лесопарке на окраине Праги 15 декабря.

Полиция подтверждает, что такое преступление действительно было совершено, но причастность к нему Козака пока доподлинно не установлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052218-ves-fakultet-byl-zalit-krovyu-novye-podrobnosti-i-svidetelstva-strelby-v-universitete-pragi/

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