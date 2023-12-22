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День траура объявлен в Чехии по погибшим из-за стрельбы

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Стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в Праге
Стихийный мемориал в Праге. Фото: Tomas Tkacik / SOPA Image / LightRocket via Getty Images

Завтра, в субботу, в Чехии объявили день траура по погибшим в результате стрельбы в Карлове Университете, расположенном в центре Праги, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил субботу национальным днем траура по всей стране по погибшим в результате стрельбы в центре Праги. На всех общественных зданиях будут развеваться флаги, в полдень объявят минуту молчания.

Многие спортивные и культурные мероприятия отменены.

"Мы все потрясены этим чудовищным актом. Трудно найти слова, чтобы выразить, с одной стороны, осуждение, а с другой – боль и скорбь, которые испытывает все наше общество в эти предрождественские дни", – заявил Фиала.

По последним данным, в результате происшествия в здании факультета искусств в Карлове Университете в Праге погибли 14 человек, еще 25 ранены, из них 10 – серьезно. Чешская полиция сообщила, что стрелка ликвидировали. По предварительной информации, 24-летний стрелок открыл огонь в коридорах и аудиториях здания вуза. Сотрудники и студенты забаррикадировались в кабинетах.

Также сообщается, что он не был ранее судим. Однако сейчас подозревается в гибели своего отца, а также еще двух человек на прошлой неделе. Мотивы преступлений пока неясны.

Свои соболезнования в соцсети Х выразил президент Чехии Петр Павел.

"Я потрясен событиями на факультете искусств Карлов Университета. Я хотел бы выразить глубокое сожаление и искренние соболезнования семьям и близким жертв стрельбы. Я хотел бы поблагодарить граждан за уважение к инструкциям сил безопасности и максимальное сотрудничество", – написал он.

Тем временем премьер-министр Петр Фиала сказал, что вчерашнее нападение не было актом терроризма или организованной преступной группы. Также в МИД РК рассказали, что, по предварительной информации, среди жертв и пострадавших казахстанцев нет.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Карлов университет – государственное высшее учебное заведение в Праге. Основан в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV, от которого и получил свое название. Это был первый университет в Центральной Европе. Вуз расположен недалеко от моста Карлова – популярного туристического объекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052123-den-traura-obyavlen-v-chehii-po-pogibshim-iz-za-strelby/

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