В Китае сообщили об увеличении числа погибших в результате землетрясения

В Китае вновь увеличилось количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на этой неделе. Жертвами трагедии стали 144 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В результате землетрясения, которое произошло в понедельник, 18 декабря, в провинции Ганьсу погибли 113 человек, в провинции Цинхай – 31 человек. Также еще три человека числятся пропавшими.

Напомним, в понедельник в Китае произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Сообщалось, что Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения были задействованы 1440 пожарных и спасателей.

Больше всего пострадала провинция Ганьсу, где погибло большинство людей. Местные власти сообщили, что более 4700 домов были повреждены.

В связи с происшествием президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стал 131 человек. Различные травмы получили около 700 человек.