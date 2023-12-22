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В Китае сообщили об увеличении числа погибших в результате землетрясения

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Спасатели
Спасатели. Фото: twitter.com/XHNews

В Китае вновь увеличилось количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на этой неделе. Жертвами трагедии стали 144 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В результате землетрясения, которое произошло в понедельник, 18 декабря, в провинции Ганьсу погибли 113 человек, в провинции Цинхай – 31 человек. Также еще три человека числятся пропавшими.

Напомним, в понедельник в Китае произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Сообщалось, что Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения были задействованы 1440 пожарных и спасателей.

Больше всего пострадала провинция Ганьсу, где погибло большинство людей. Местные власти сообщили, что более 4700 домов были повреждены.

В связи с происшествием президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стал 131 человек. Различные травмы получили около 700 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052097-v-kitae-soobschili-ob-uvelichenii-chisla-pogibshih-v-rezultate-zemletryaseniya/

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