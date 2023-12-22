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Рождественская елка насмерть придавила женщину в Бельгии

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Рождественская елка
Рождественская елка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В бельгийском городе Ауденарде на рождественской ярмарке упала двадцатиметровая елка, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщает РБК со ссылкой на бельгийские СМИ, 63-летняя женщина погибла после падения елки на рождественской ярмарке.

Елка высотой 20 метров и весом около 5 тонн стояла на территории ярмарки в Ауденарде, когда поднялся сильный ветер, и дерево упало на трех человек.

"Елка была крепкой, но неожиданно пошел сильный дождь и с порывами ветра в шесть баллов. В результате дерево упало возле рождественской ярмарки, где присутствовало много людей", - сказал мэр города Ауденарде Марник де Мелемейстер.

63-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, от полученных травм она скончалась. Еще две женщины, на которых упала елка, получили легкие травмы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Астане ребенка насмерть придавило футбольными воротами на территории школы. 10-летний мальчик погиб на месте. По данному факту было начато расследование.

Аналогичная ситуация произошла и в Актау, где футбольные ворота упали на мальчика и он впал в кому. После этого, не приходя в сознание, он скончался.

Также в Актау осенью этого года лифт упал и насмерть придавил 34-летнего мужчину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052033-rozhdestvenskaya-elka-nasmert-pridavila-zhenschinu-v-belgii/

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