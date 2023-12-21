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Школьница скончалась в поезде в России: свыше 100 детей госпитализированы

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Госпитализация детей
Госпитализация детей. Фото: t.me/busargin_r

В России более 100 детей, которые ехали домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и положили в больницу. Но 12-летнюю девочку спасти не успели, она скончалась в поезде.

Как сообщил губернатор Саратовской области в своем Telegram-канале, в ночь на четверг на поезде, следовавшем из Тюмени через Саратовскую область, несколько детей пожаловались на повышение температуры.

"Ребята возвращались из лагеря в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых. Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию, всех осмотрели врачи.

Было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь", – говорится в его публикации.

Роман Бусаргин добавил, что у около 60 детей имеются признаки ОРВИ.

"У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними. (…)

В ходе следования поезда скончался один из детей – 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы", – сообщил он.

СК РФ информирует в своем Telegram-канале, что по факту смерти девочки в поезде возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", – говорится в публикации.

Добавим, что по информации на сайте ГП №1 города Темиртау, грипп – это вирусное заболевание верхних дыхательных путей, возникающее внезапно, проявляющееся такими симптомами, как жар, ломота во всем теле, головная боль, быстрая утомляемость, потеря аппетита, сухой кашель, а также боль или сухость в горле. Грипп – это не то же самое, что обыкновенная простуда. При гриппе симптомы, как правило, более сильные.

Большинство людей выздоравливают без проблем, но иногда болезнь приводит к развитию бактериальной инфекции, такой как инфекция уха, инфекция пазух носа или бронхит. В ряде случаев могут развиться и более серьезные осложнения, чаще всего пневмония.

Вирусы инфлюэнцы А и В вызывают классический грипп. Тип A, как правило, вызывает ежегодные вспышки гриппа.

Эти вирусы постоянно изменяются, приводя к образованию так называемых подтипов или штаммов, которые отличаются от исходного вируса, но сохраняют некоторые его характеристики. Штамм вируса инфлюэнцы, вызывающий грипп, может различаться из года в год.

Грипп характеризуется жаром, кашлем, ознобом, ломотой в теле, головной болью и быстрой утомляемостью. Эти симптомы обычно держатся в течение 3-4-х дней, после чего может появиться сухой кашель, насморк и боль или чувство першения в горле, сохраняющиеся на протяжении недели или около того.

Напомним, ранее главный санврач Астаны Сархат Бейсенова сообщила о выявлении в столице случаев заражения гонконгским гриппом.

"По результатам лабораторных исследований в текущем эпидемическом сезоне среди заболевших ОРВИ идентифицирован вирус гриппа типа А (H3N2 или гонконгский грипп - прим. ред.) у 29 больных. Выделенные вирусы гриппа A (H3N2) циркулируют и вызывают сезонный подъем болезни. Заболевание отличается быстрым течением", – сообщила Байсенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051946-shkolnitsa-skonchalas-v-poezde-v-rossii-svyshe-100-detey-gospitalizirovany/

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