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30 лет независимости Казахстана

Самые популярные туристические города по итогам 2023 года назвали эксперты

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Вид на Париж
Панорама Парижа. Иллюстративное фото: pexels.com

Париж вновь возглавил список 100 лучших городских направлений для путешествий по версии Euromonitor. Второе и третье место занимают Дубай и Мадрид, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи Euromonitor International анализируют каждый город по 55 показателям, среди которых: экономическое и деловое развитие, развитая туристическая инфраструктура, привлекательность для иностранных гостей, безопасность, экологическая устойчивость.

Лучшим городом по данным показателям в очередной раз был признан Париж. Второе место занимает Дубай, на третьей строке расположился Мадрид. На четвертом месте оказался Токио.

При этом японская столица впервые за последние годы попала в десятку лучших туристических городов. По итогам 2022 года Токио располагался в данном рейтинге на 20 месте. По словам аналитиков, рост произошел из-за того, что власти стали больше вкладываться в развитие туристической инфраструктуры.

Кроме того, туристическая привлекательность Токио в 2023 году была обусловлена падением иены, которая подешевела на 14% по отношению к доллару. Отели по всей Японии в этом году оказались заполненными, поскольку туристы решили воспользоваться возможностью и посетить эту страну, пока ее валюта находится в ослабленном положении.

В десятку лучших городских направлений для путешествий также входят Амстердам, Берлин, Рим, Нью-Йорк, Барселона, Лондон. Сингапур не смог войти в десятку и оказался на 11 месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050577-samye-populyarnye-turisticheskie-goroda-po-itogam-2023-goda-nazvali-eksperty/

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