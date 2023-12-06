Как в Китае: в России зарегистрировали несколько случаев микоплазменной пневмонии

В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией - ранее случаи этого заболевания регистрировали в Китае, передает NUR.KZ.

Подробности озвучили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

"В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности - появления более тяжелых форм инфекции", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ситуация с респираторными болезнями в стране находится под контролем.

На официальном сайте Роспотребнадзора говорится, что микоплазменная пневмония - атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae.

Мycoplasma pneumoniae вызывает воспалительные патологии дыхательных органов. Принимая во внимание, что микоплазмы являются постоянными "сожителями" человека, они обрели целый ряд механизмов, позволяющих им приспособиться к условиям обитания, и бороться с ними достаточно трудно.

Микоплазменная пневмония сопровождается частым мучительным и продолжительным кашлем со скудной вязкой мокротой, которая плохо эвакуируется, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция (нарушение проходимости) бронхов.

По информации "Известий", вспышка пневмонии в Китае началась в ноябре и продолжается по сей день. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Пекине и Тяньцзине - в основном ими оказались дети от 3 до 7 лет и школьники старшего возраста.

Как сообщает Euronews, в ряде европейских стран тоже растет число случаев заболевания микоплазменной пневмонией.

По информации издания, шесть стран Европейского союза и Европейской экономической зоны уже сообщили о росте числа случаев инфицирования Mycoplasma pneumoniae.

По данным CNN, в США всплеск болезни зарегистрировали в штате Огайо.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте неизвестного респираторного заболевания у детей.

При этом в организации отмечали, что не знают, связана ли вспышка с общим ростом респираторных инфекций в стране.

Позже в Китае сообщили, что они не выявили "необычных или новых патогенов" при изучении очагов пневмонии неизвестного происхождения, возникших среди детей на севере страны.