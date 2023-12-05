Мощный взрыв прогремел при обысках в жилом доме в США (видео)

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона, в жилом доме при попытке полицейских проникнуть туда для проведения обысков произошел взрыв, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

Как сообщают местные правоохранители, взрыв произошел в доме, который находится в квартале 800 на улице Берлингтон-стрит. Полицейские прибыли туда, чтобы провести обыск после того, как житель этого дома выстрелил из ракетницы (сигнального пистолета).

"Полицейские пытались провести обыск по месту жительства подозреваемого, который произвел несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в жилом доме произошел взрыв", – говорится в сообщении.

В результате происшествия сотрудники полиции получили легкие ранения. Пострадавшие отказались от госпитализации.

Между тем на видео, размещенном в соцсетях очевидцами, видно, как в момент взрыва двухэтажный жилой дом буквально взлетает в воздух.

Напомним, в прошлом месяце взрыв прогремел на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. В результате ЧП погибли два человека, еще один получил ранения.

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Арлингтон – городской округ в северной Вирджинии, США, находящийся на правом берегу реки Потомак.