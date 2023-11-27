Мощный шторм обрушился на Крым: 500 тыс. человек остались без света, сухогруз выбило на берег (видео)

Краснодарский край России и Крымский полуостров минувшей ночью накрыл мощнейший шторм. В результате урагана на мель выбило сухогруз, а около полумиллиона человек остались без света.

Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Отмечалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром.

В выходные на полуостров действительно обрушился сильнейший ураган. Населенные пункты полуострова остались без электричества, повалены деревья, повреждения получили газопроводы.

На море и сейчас бушует сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Из-за подтоплений закрыты некоторые трассы, приостановлено движение троллейбусов.

По данным издания, почти 500 тыс. жителей полуострова остались без света. В некоторых районах из-за отключения света прекращена подача воды, остановлена канализация и централизованное отопление.

Между тем Telegram-канал Shot сообщает, что шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе поселка Витязево в Краснодарском крае. На борту судна находится экипаж, однако точное число людей пока неизвестно.

Отмечается, что судно было построено в 1997 году, его длина 167 метров, а ширина — 26. В настоящее время ходит под флагом Белиза и занимается перевозкой полезных ископаемых.

Как вести себя при штормовом предупреждении

На официальном сайте одного из ГУ МЧС РФ объясняется, как вести себя при штормовом предупреждении и урагане.

Штормовое предупреждение – прогноз возникновения, сохранения и усиления опасных природных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.

Штормовое предупреждение объявляется в том случае, если, по прогнозам синоптиков, скорость ветра будет свыше 15 м/с.

Меры безопасности при штормовом предупреждении.

После получения предупреждения о приближении урагана или сильной бури, необходимо принять меры, направленные на уменьшение возможных последствий урагана:

Плотно закрыть и укрепить все двери и окна. На стекла наклеить крест-накрест полоски пластыря (чтобы не разлетались осколки). Подготовить запас воды и пищи, медикаментов, фонарик, свечи, приемник на батарейках, документы и деньги. Отключить газ и электричество. Убрать с балконов (в частном доме – со дворов) предметы, которые могут быть унесены ветром. Из легких зданий необходимо перейти в более прочные или убежища гражданской обороны. В частном доме лучше перебраться в наиболее просторную и прочную его часть, а лучше всего в подвал. Дети из детских садов и школ должны быть заранее отправлены по домам. Если штормовое предупреждение поступило слишком поздно, дети должны быть размещены в подвалах или центральной части зданий. При возникновении урагана или сильной бури, находясь в здании, следует особенно остерегаться ранений осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от оконных проемов и стать вплотную к простенку. В качестве защиты можно также использовать прочную мебель или внутренний дверной проем. Самым же безопасным местом во время урагана являются подвальные помещения или внутренние помещения на первом этаже здания (если им не грозит затопление).

Если вы оказались на улице во время урагана:

Держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов. Нельзя находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. Спрячьтесь под мостом, железобетонным навесом, в подвале, погребе. Можно лечь в яму или любое углубление. Нельзя залезать на крышу и прятаться на чердаке. Если вы едете на машине по равнине, остановитесь, но не покидайте автомобиль. Плотнее закройте его двери и окна. Во время снежной бури укройте чем-нибудь двигатель со стороны радиатора. Если ветер несильный, можно время от времени разгребать снег с автомобиля, чтобы не оказаться погребенным под толстым слоем снега. Если вы находитесь в городском транспорте, немедленно покиньте его и ищите убежище. Если стихия застигла вас на возвышенном или открытом месте, бегите (ползите) в сторону какого-либо укрытия, которое могло бы погасить силу ветра, но берегитесь падающих веток и деревьев.

Нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, так как через несколько минут может возникнуть новый его порыв. После того, как ураган закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь — нет ли нависающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов, нет ли запаха газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечек.

После урагана не рекомендуется заходить в поврежденные строения, так как они могут обрушиться.