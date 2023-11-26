Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Море вышло из берегов в Турции: объявлен "оранжевый" уровень угрозы (видео)

Опубликовано:

Наводнение в Турции
Наводнение в Измире, Турция. Фото: Omer Evren Atalay/Anadolu/Getty Images

В некоторых регионах Турции море вышло из берегов после ливней. В Сети появились кадры затопленных улиц и зданий, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, море подтопило несколько турецких городов после мощных ураганов и ливней.

Сегодня в 44 из 81 провинции власти объявили предпоследний "оранжевый" уровень угрозы. При этом "желтый" уровень из-за неблагоприятных погодных условий был объявлен еще в 20 провинциях.

Из-за урагана в городе Измире на западе Турции море вышло из берегов и подтопило несколько районов. В соцсетях появились видео с затопленными улицами города – под водой остались электросамокаты, автомобили оказались наполовину затоплены.

Во многих районах Антальи вырвало с корнем деревья. Были повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки. Также затоплены яхты в районе центра Антальи.

В Стамбуле температура снизилась сразу на 10 градусов – до +8, в ряде районов идут дожди. В связи с ураганом в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен отменены 15% рейсов в воскресенье. Отмены и задержки ожидаются и в других воздушных гаванях.

В районе Кягытхане мощным ветром снесло крышу жилого дома, повреждены несколько автомобилей, люди не пострадали.

В Даламане в курортной провинции Мугла очевидцы наблюдали торнадо, после которого были разбиты стекла автомобилей, в воздухе летали крыши домов и мусорные контейнеры, отмечает агентство.

Напомним, в начале ноября мы писали о том, что в Северной Италии разразился шторм, из-за которого из берегов вышло озеро Комо. Вода затопила несколько районов Милана.

А до этого сообщалось, что на мексиканский штат Герреро обрушился ураган "Отис". Было известно о 48 погибших и почти полусотне пропавших без вести.

Также в сентябре в Ливии произошло катастрофическое наводнение в результате которого, на 15 сентября, было известно более чем об 11 тысячах погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047667-more-vyshlo-iz-beregov-v-turtsii-obyavlen-oranzhevyy-uroven-ugrozy-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.