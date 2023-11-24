Очаги детской пневмонии в Китае: власти сообщили ВОЗ, что новых патогенов не найдено

Власти Китая не выявили "необычных или новых патогенов" при изучении очагов пневмонии неизвестного происхождения, возникших среди детей на севере страны, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее китайские негосударственные СМИ передавали, что педиатрические больницы в некоторых районах страны переполнены больными детьми.

"Китайские власти сообщили, что никаких необычных или новых патогенов, или необычных клинических проявлений, выявлено не было, а вышеупомянутый общий рост респираторных заболеваний был вызван многочисленными известными патогенами", – отметила ВОЗ в своем заявлении, опубликованном в четверг.

По данным ВОЗ, с октября этого года число подобных гриппу заболеваний на севере Китая стало самым высоким за аналогичные периоды последних трех лет. Пекин объясняет эту вспышку отменой антиковидных мер.

По информации китайских властей, нынешний рост числа респираторных заболеваний не привел к превышению нагрузки на больницы, добавили в ВОЗ.

Организация также призвала жителей Китая принять меры предосторожности, чтобы снизить риск распространения инфекции.

ВОЗ заявила, что "внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными властями Китая".

Ранее на этой неделе ВОЗ выпустила заявление, в котором просила предоставить больше сведений о публикациях в СМИ, а также данные из международной системы ProMed, предназначенной для наблюдения за вспышками заболеваний.

После появления запроса ВОЗ государственное информагентство Синьхуа опубликовало статью, в которой представители Национальной комиссии по здравоохранению заявили, что уделяют особое внимание диагностике и лечению детей с респираторными заболеваниями.

После недавней пандемии ковида любые вопросы о распространении инфекции в Китае могут вызвать настороженность.

Однако для ВОЗ запрашивать всю возможную информацию об эпидемиологической ситуации — вполне обычная практика.