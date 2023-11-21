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"Срочно несите огнетушитель": фото Байдена с горящим тортом высмеяли в Сети

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Мужчина сидит за столом и перед ним торт
Джо Байден с праздничным тортом. Фото: twitter.com/JoeBiden

Президент США Джо Байден в честь своего дня рождения опубликовал в социальной сети X фотографию с тортом, который буквально пылает огнем, чем вызвал немало реакций пользователей, передает NUR.KZ.

Джо Байден в социальной сети Х опубликовал фотографию с праздничным тортом ко дню своего рождения. Здесь же он отмечает, что в 81 год решил зарегистрироваться в новой социальной сети Threads, а также поблагодарил всех за добрые слова и пожелания.

Однако пользователей сети привлек больше не сам пост, а фото.

Свечей, судя по фотографии, не мало, поэтому торт буквально пылает огнем. Это и вызвало немало эмоций у пользователей соцсети. Кто-то высмеял фотографию, проведя аналогию с нынешним состоянием экономики США, а кто-то просто от души поздравил Байдена с личным праздником.

"Торт горит. Несите огнетушитель", - пишет пользователь Henri Jean Bardon.

"Торт напоминает мне о состоянии экономики США, в которой она находится", - пишет пользователь Zorg Trading.

"Уместно. Торт в огне, как и США", - считает пользователь Starboy.

"С днем рождения! Пусть вы будете благословлены еще многие годы крепким здоровьем, большой любовью и порядочностью, которые вы принесли этой великой нации. Желаю вам много радости, смеха и горы мороженого в ваш день рождения!" - поздравляет пользователь Maryam Cooley.

"С днем рождения, господин президент!" - пишет Edward Maduh.

"С днем рождения, старина", - коротко поздравляет американского лидера пользователь Aryanz.

Несмотря на негатив, который был под постом, он набрал более тысячи комментариев, более 6 тысяч лайков и 2,5 тысяч репостов.

Накануне мы рассказывали о том, что Байдену исполнился 81 год. Свой день рождения американский лидер планировал отпраздновать в кругу семьи в конце недели.

Тем временем в американском обществе не утихают споры по поводу возраста Байдена, который заявил ранее, что намерен баллотироваться на пост главы государства.

В недавнем опросе New York Times/Siena College 71% опрошенных заявили, что действующий лидер США слишком стар для того, чтобы быть президентом, включая 54% его сторонников. Тогда как в отношении его главного оппонента Дональда Трампа такое мнение высказали 39% опрошенных.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. В течение 36 лет представлял штат Делавэр в сенате США, после чего занимал пост 47-го вице-президента в период с 2009 по 2017 год в администрации Барака Обамы. Президентом Соединенных Штатов является с 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046848-srochno-nesite-ognetushitel-foto-baydena-s-goryaschim-tortom-vysmeyali-v-seti/

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