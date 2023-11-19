"Тасманийский дьявол": гигантский взрыв в космосе не могут объяснить ученые

Астрономы зафиксировали в космосе повторяющиеся вспышки в сто миллиардов раз ярче Солнца. Астрономическое событие окрестили "Тасманийским дьяволом", сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, ученые пока не могут объяснить произошедшее. На протяжении нескольких месяцев из далекой галактики поступали мощные импульсы электромагнитного излучения. Механизм образования такого огромного количества энергии во Вселенной неизвестен.

Загадочные транзиенты

Астрономы периодически фиксируют в космосе масштабные выбросы энергии. Некоторые сопровождаются гамма-излучением. Короткие гамма-всплески возникают при слиянии двух нейтронных звезд, черной дыры и нейтронной звезды либо двух черных дыр.

Продолжительность — от десяти миллисекунд до двух секунд. Длинные гамма-всплески, от двух секунд до нескольких часов, бывают при вспышке сверхновой, когда быстро вращающееся ядро массивной звезды коллапсирует — быстро сжимается под действием гравитационных сил.

Наземные и космические обсерватории практически ежедневно регистрируют гамма-всплески различной силы и продолжительности. Обычно это узкие пучки мощного излучения, приходящего к нам из далеких галактик. Иногда, значительно реже, происходят более яркие вспышки в синей части оптического диапазона электромагнитного спектра. Такие называют LFBOT (luminous fast blue optical transients).

Их связывают с пока неизвестным высокоэнергетическим астрофизическим процессом, высвобождающим на один-два порядка больше энергии, чем при гамма-всплесках.

Первую LFBOT в июне 2018-го зафиксировала роботизированная система телескопов ATLAS, предназначенная для обнаружения потенциально опасных астероидов. Позднее 18 крупных обсерваторий сообщили, что тоже ее видели.

Событие, занесенное в реестр под номером AT2018cow, сильно отличалось от гамма-вспышек или сверхновых спектром, яркостью и быстротой. "Корова", как стали его называть по аббревиатуре в обозначении, была в сто раз ярче любой сверхновой. Максимума светимости эта вспышка достигла за считанные дни, а затем так же быстро потускнела — у сверхновых на это уходят недели. За последующие пять лет астрономы выявили еще несколько LFBOT: "Коала" (ZTF18abvkwla — Koala), "Верблюд" (ZTF20acigmel — Camel) и "Зяблик" (AT2023fhn — Finch).

Но это никак не приблизило ученых к пониманию и разъяснению природы явления. Есть только версии. Одни считают, что LFBOT — это неудавшиеся сверхновые, превратившиеся в черную дыру или нейтронную звезду, прежде чем взорваться. Другие говорят о коллапсе звезды-сверхгиганта, результате взаимного поглощения космических объектов или их взаимодействия с очень горячими и яркими массивными звездами Вольфа — Райе.

Очередное событие из разряда LFBOT только добавило загадочности.

Тасманийский дьявол

С учетом аббревиатур, событие назвали "Тасманийским дьяволом" — в честь австралийского животного, отличающегося особой непредсказуемостью. За четыре месяца наблюдений выявили по меньшей мере 14 нерегулярных вспышек AT2022tsd. За это время "Тасманийский дьявол", как отмечают ученые, выбросил энергии больше, чем целая галактика из сотен миллиардов звезд, таких как Солнце.

"Подобное никогда раньше не наблюдали. Механизм высвобождения такого огромного количества энергии неизвестен. Свет распространяется с конечной скоростью. То, насколько быстро он вспыхивает и гаснет, накладывает ограничения на размер источника. Получается, что вся эта огромная энергия генерируется чем-то относительно небольшим. Это расширяет границы физики", - отмечает автор исследования, профессор Джефф Кук из Технологического университета Суинберна в Австралии.