Россия планирует запустить свой аналог "Евровидения"

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о планах запустить российский аналог "Евровидения" - международный музыкальный конкурс "Интервидение".

Инициатива прозвучала на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, пишет "Интерфакс". Его планируют запустить "в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире".

Позже о новом конкурсе подробно рассказал гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, пишет РИА Новости.

Он предложил провести "Интервидение" в следующем году и сделать его ежегодным, также Эрнст пригласил к участию все страны мира - по его словам, конкурс станет "свободной трибуной", в нем не будет никаких политических ограничений.

"Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе", - сказал гендиректор "Первого канала".

Эрнст считает, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий.

Кроме того, в рамках форума глава Минкульта предложила создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию.

На официальном сайте конкурса "Евровидение" говорится, что конкурс песни ежегодно организуется Европейским вещательным союзом (EBU) совместно с принимающим вещателем и примерно 40 вещателями-участниками.

В Европейский вещательный союз входят 112 организаций-членов в 56 странах мира и еще 31 ассоциация в Азии, Африке, Австралии и Америке. Члены союза управляют почти 2 000 телевизионными, радио- и онлайновыми каналами и службами, а также предлагают богатый контент на других платформах.