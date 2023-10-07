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Блокировкой Yandex Go пригрозили в Узбекистане

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Такси Yandex Go
Такси. Иллюстративное фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Власти Узбекистана предупредили, что заблокируют Yandex Go, если в компании до декабря не выполнят требования по своей деятельности в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Налоговый комитет страны.

Как сообщил Налоговый комитет Узбекистана в Telegram, в сентябре этого года компании Ridetech International B.V. (представляет приложение Yandex Go) выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами:

  1. пройти регистрацию в качестве налогового резидента Узбекистана для осуществления деятельности и платить установленные налоги;
  2. обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.

Если компания не выполнит требования до 1 декабря 2023 года, Налоговый комитет направит в Министерство цифровых технологий страны официальное обращение о блокировке использования электронной платформы Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана.

Напомним, недавно в МЦРИАП сообщили, что "Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz – так уже ранее было сделано для сервиса Yandex Go.

Блокировка "Яндекс" в Казахстане

Напомним, в начале августа Yandex.kz перестал открываться в Казахстане.

При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев уточнял, что домен yandex.kz в Казахстане отключили за нарушение правил по размещению.

Позже в МЦРИАП объяснили, почему отключили домен Yandex.kz.

"С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 6 пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета, утвержденных приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – сообщили в министерстве.

В самом "Яндекс" также прокомментировали блокировку сайта в Казахстане.

Позже в Минцифры сообщили, что полностью блокировать "Яндекс" в Казахстане не планировалось. Подчеркивалось, что инструмент временного ограничения доступа применяют к доменам, нарушающим законодательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039984-blokirovkoy-yandex-go-prigrozili-v-uzbekistane/

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