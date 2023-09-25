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В Армении обвинили российские СМИ в ведении гибридной войны

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Фотограф
Фотограф. Иллюстративное фото: Iya Forbes/Getty Images

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в введении гибридной войны. Перевод его заявления публикует издание Deutsche Welle.

Соответствующий пост Арутюнян опубликовал на своей странице в соцсетях.

"Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке, - тот, кто больше врет, получит половину дворца/Кремля", - написал глава аппарата главы кабмина Армении.

Как поясняет издание, таким образом он ответил на прозвучавшее в эфире телеканала НТВ утверждение журналиста Георга Хачатуряна о том, что демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства Армении, якобы наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения.

"Это абсолютная дезинформация. Никакие протестующие не штурмовали здание правительства в тот день, и тем более, никаких американских десантников там не было", - говорится в посте Арутюняна.

Глава аппарата Никола Пашиняна в конце поста упомянул известных российских журналистов.

"Как так получилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие?" - написал Арутюнян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037903-v-armenii-obvinili-rossiyskie-smi-v-vedenii-gibridnoy-voyny/

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