Десятки детей отравились в Узбекистане после запуска программы йодизации

В Намаганаской области Узбекистана воспитанники 9 детсадов и 2 школ отравились неизвестным веществом и попали в больницы. Есть вероятность, что дети отравились препаратами йода, передает Gazeta.uz.

Как пишет издание, всего в больницы поступил 71 ребенок.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что дети начали поступать в медучреждения 21 сентября с 16:00. У всех наблюдаются одинаковые симптомы: повышение температуры тела, а у некоторых еще и боль в животе, диарея и рвота.

Упрздрав создал рабочую группу и уже начал расследование. Вчера девятерых детей, чье состояние было удовлетворительным, отпустили домой. Остальные остаются под наблюдением медиков. Реанимационных случаев нет.

Точная причина недомогания пока не установлена. Однако родители в соцсетях пишут, что отравиться малыши и подростки могли препаратами йода.

Издание уточняет, что с 20 сентября в стране начала работать программа йодизации "Ёркин миллат" - все дети в возрасте от 3 до 15 лет бесплатно обеспечиваются препаратами йода через Минздрав и Министерство дошкольного и школьного образования.

По средам во всех школах и детсадах бесплатно раздают таблетки йода в профилактической дозе.

Организаторами программы йодизации являются Министерство здравоохранения, Министерство дошкольного и школьного образования при поддержке Агентства стратегических реформ при президенте, Агентства по делам молодежи, РСНПМЦ эндокринологии Минздрава.

Минздрав Узбекистана уже выпустил заявление, в котором подтвердил отравление детей, однако причины отравление и число пострадавших в нем не указано.

"Все дети получают лечебные процедуры согласно установленным стандартам, для постановки окончательного диагноза проводится экспертиза, ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения", - говорится в заявлении.

Между тем Генпрокуратура страны начала доследственную проверку.

"Поскольку неизвестно, чем отравились дети, просим не распространять неверную и основанную на разных предположениях информацию", — говорится в сообщении.