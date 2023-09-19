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Новая волна ковида. ВОЗ призывает все страны привиться заранее

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Врач набирает жидкость в шприц
Врач. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Хотя официально об окончании пандемии ковида было заявлено еще в начале мая, с начала сентября число зараженных коронавирусом в США продолжает стремительно расти и уже почти достигло показателей первой волны, прокатившейся по стране весной 2020 года.

По данным американских властей, за неделю с 27 августа по 2 сентября (более поздних данных пока нет) число пациентов, требующих госпитализации, увеличилось почти на 9%. Смертность среди коронавирусных пациентов (правда, уже за следующую неделю, с 3 по 9 сентября), выросла почти на 5%.

Впрочем, это только официальные данные, причем полумесячной давности. Рассчитать реальную статистику зараженных в настоящий момент можно лишь очень приблизительно.

Но за почти три года пандемии, помимо массового тестирования на наличие вируса, у научного сообщества появились и другие способы, позволяющие более точно оценить реальное число зараженных (многие из которых могут быть ещё не диагностированы).

Например, довольно точный текущий прогноз можно получить, измерив концентрацию вируса в городской канализации (и сравнив его с загруженностью больничных парковок).

И по этому показателю новая волна эпидемии первую уже обошла.

Расчёты одного из ведущих экспертов по моделированию ковида, Джея Вейланда, указывают, что уже к 8 сентября реальное число коронавирусных больных в США ежедневно прирастало примерно на 720 тысяч.

А значит, сейчас в Штатах одновременно инфицированы почти 2% населения.

И возможно, это только начало. Если верить прогнозу Вейланда, в течение следующих полутора месяцев число зараженных вырастет по меньшей мере в 4,5 раза — и это ещё самая скромная оценка.

Впрочем, тут нужно отметить, что оба вышеупомянутых показателя — и концентрация вируса в сточных водах, и математически смоделированные расчёты — позволяют предположить, что пик новой волны уже пройден. Количество новых зараженных, кажется, начинает медленно снижаться.

Однако простудный сезон ещё впереди, а он вполне может внести в наметившийся тренд существенные коррективы. Тогда цифры могут снова поползти вверх.

Прививка — все еще лучшая защита

Тревожные отчеты о растущем числе заболевших и участившихся тяжелых случаях поступают не только из Штатов, сообщила на прошлой неделе журналистам отвечающая в ВОЗ за борьбу с пандемией Мария Ван Керхове.

А значит, считает она, примерно к такому развитию событий нужно готовиться и остальным странам.

ВОЗ неустанно повторяет, что ничто не защитит от попадания в реанимацию (и тяжелого протекания болезни в целом) лучше, чем повторная прививка.

Особенно настоятельно ревакцинацию рекомендуют тем, кто по той или иной причине находится в группе риска.

Причем, как подчеркивают эксперты, совершенно необязательно дожидаться новой, адаптированной вакцины. Необходимую защиту обеспечит любой из одобренных ВОЗ препаратов.

Обновить прививку рекомендуется не только взрослым, но и детям, в том числе дошкольного возраста. Как показывают результаты последних исследований, заболевшим детям до 5 лет, получившим две или три дозы коронавирусной вакцины, почти в три раза реже приходилось вызывать врача и в три с лишним раза реже требовалась неотложная медицинская помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037262-novaya-volna-kovida-voz-prizyvaet-vse-strany-privitsya-zaranee/

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