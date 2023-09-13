Правительство США против Google: компанию обвиняют в узурпации поиска в интернете

Если даже в русском языке давно уже появился термин «погуглить» применительно к тому, чтобы найти нужную информацию в интернете, то что говорить о доминировании поискового механизма этой компании во всем мире, которая началась больше 10 лет назад.

С тех пор Google стал мировым монополистом в области интернет-поиска, и именно этот факт привел к судебному иску правительства США к технологическому гиганту, который начал рассматриваться во вторник в суде Вашингтона, округ Колумбия и, как ожидается, продлится около 10 недель.

Американские власти обвиняют Google в злоупотреблении властью и положением и доминировании на рынке поисковых инструментов в интернете за счет сдерживания конкуренции и навязывания своих условий таким ведущим технологическим компаниям как Apple и Samsung.

Согласно иску, их по сути заставляют, пусть и за большие деньги, устанавливать по умолчанию на своих устройствах поисковик Google.

Министерство юстиции США три года готовило этот иск, а компания Google потратила миллионы долларов и наняла сразу три опытные юридические фирмы, чтобы отстоять свои права. Компании хочет доказать, что она доминирует на рынке просто потому, что у нее самый лучший поисковый механизм.

Что говорит правительство США?

Власти обвиняют Google в том, что компания нечестным образом укрепила свои позиции как ведущего поискового механизма в мире, заплатив (и продолжая платить) миллиарды долларов производителям мобильных телефонов и веб-браузерам за установку своего поисковика «по умолчанию».

По словам прокуроров, эти сделки позволили компании обрабатывать до 90% всех поисковых запросов в мире, что дало ей огромное преимущество и исключило из игры потенциальных конкурентов. Тем самым, по мнению истцов, компания нарушила антимонопольное законодательство, весьма строгое в США.

По мнению американских властей, если не принять судебное постановление прямо сейчас, Google продолжит «подрывать конкуренцию», снижая потребительский выбор и тормозя инновации.

Они утверждают, что компания стала главным привратником у входа в интернет для миллиардов пользователей во всем мире, которые вынуждены принимать ее условия, даже если это им ничего не стоит, в то время как рекламодателям по сути выкручивают руки, взимая с них плату за право размещать рекламу в этом поисковике, а новые инновационные компании и бизнес-модели просто не могут вырасти в тени этого гиганта.

«Это дело о будущем интернета и о том, появятся ли когда-либо у поискового механизма Google внятные конкуренты», — заявил высокопоставленный представитель министерства юстиции Кеннет Динцер, открывая судебное заседание.

Как утверждает Динцер, Google еще в 2007 году стал использовать предустановку своего поисковика на разные устройства как стратегическое оружие в деле выстраивания монополии.

Сейчас поисковик Google устанавливается по умолчанию на большинство смартфонов и веб-браузеров и, в частности, является единственным предустановленным поисковиком на устройствах Apple.

Даже если пользователь iPhone захочет осуществить поиск через другой механизм, к примеру Safari, результат он все равно получит через Google. Теоретически сменить механизм возможно, но сделать это непросто, и на практике мало кто этим захочет заниматься.

Какие аргументы приводит в свое оправдание Google?

В компании утверждают, что они всего лишь предоставляют потребителям отличный продукт, и конкуренты ничего не могут пока этому противопоставить.

«Google уж точно никакой не привратник интернета», — заявил во вступительной речи ведущий адвокат компании Джон Шмидтлин, напомнивший, что самые широко используемые операционные системы для настольных компьютеров в США делает Microsoft, который создал собственный поисковик Bing. Но американцы при этом чаще используют Google — из-за его превосходного качества, как утверждают ответчики.

Действительно, опросы общественного мнения неизменно отмечают, что потребители в целом довольны уровнем услуг, которые предоставляет поисковый механизм Google, особенно в сравнении с поисковиками других технологических гигантов таких как Facebook.

Как заявил Шмидтлин, «Google выигрывает у конкурентов в качестве, а интенсивная конкуренция за право быть программой по умолчанию на разных браузерах улучшила показатели этих браузеров».

Потенциальные последствия этого судебного процесса

Иск против Google — один из последних в серии конфликтов между транснациональными гигантами и властями в Вашингтоне.

Он свидетельствует о том, как глубоко эти компании внедрились в нашу повседневную жизнь, и какую важную роль они играют во всех ее аспектах, от национальной безопасности до защиты частной жизни граждан.

С одной стороны, может показаться, что вопрос выбора поискового механизма — это личное дело каждого, но это и глубинный вопрос демократии в капиталистическом обществе, вопрос справедливой или несправедливой конкуренции, от которой зависят и технологический прогресс и услуги, предоставляемые потребителю.

В США власти вот уже более 100 лет сражаются с монополиями, будь то табачные, стальные или нефтяные, потому что это важно для защиты прав потребителей, то есть граждан и избирателей.

Эти сражения определяют вектор движения американской экономики на многие десятилетия вперед, и исход нынешней юридической баталии обещает иметь столь же далекоидущие последствия.