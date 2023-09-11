Улицы города в Португалии затопили реки из вина (видео)

В португальском городе Анадия в округе Авейру из-за разрыва двух винных резервуаров произошел разлив этого напитка, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что потоки алкоголя возникли из-за разрушенных винных резервуаров на одном из винзаводов в центре Португалии.

Причина разрушения резервуаров на винзаводе Destilaria Levira пока не установлена. Но уточняется, что из них вылилось 2,2 млн л вина, при этом большую часть удалось собрать и отправить на станцию очистки сточных вод.

"Нашей самой большой заботой было то, чтобы вино не попало в реку Сертима и не вызвало экологическую катастрофу. Наш координатор гражданской защиты докладывает, что проводится мониторинг, но экологических проблем удается избежать", – сообщил вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.

Как пишет издание, владеющая резервуарами компания Destilaria Levira взяла на себя ответственность за причиненный материальный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Между тем на снятых очевидцами роликах видно, как поток красного вина течет по одной из улиц.

Напомним, в июле в результате ДТП на одной из улиц Шымкента с участием грузовика, перевозившего арбузы, ягоды разбросало по всей улице. Это сильнее усугубило ситуацию.

В августе в Казахстане медсестра районной больницы в Акмолинской области потеряла деньги. Разлетевшиеся по улице купюры обнаружил полицейский и вернул их владелице.