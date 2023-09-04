Канцлер Германии надел повязку на глаз из-за травмы и стал героем мемов (фото)

Олаф Шольц. Фото: Jens Kalaene / picture alliance / Getty Images

Канцлер Германии на прошлой неделе получил травму во время пробежки. На его лице появились раны и царапины, из-за чего он был вынужден надеть черную повязку на глаз. В Сети пошутили по этому поводу.

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время пробежки в субботу. После чего, как сообщил его пресс-секретарь, отменил все встречи в воскресенье, однако на этой неделе политик посещает все запланированные мероприятия, передает DW.

По информации местных СМИ, с канцлером все хорошо. Однако синяки и раны на лице все еще видны.

Сегодня Шольц в своем аккаунте X (Twitter) опубликовал фото с повязкой на правом глазу.

"Не терпится увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, однако выглядит (лицо – прим. ред.) хуже, чем есть!" – подписал он фото.

Пользователи Сети исполнили просьбу Шольца.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке, Германия. Немецкий политик, ставший канцлером Германии в 2021 году.

До поста канцлера занимал пост министра финансов и вице-канцлера в большом коалиционном правительстве Ангелы Меркель с 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035227-kantsler-germanii-nadel-povyazku-na-glaz-iz-za-travmy-i-stal-geroem-memov-foto/