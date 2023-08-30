TikTok предложили официально запретить в Кыргызстане

TikTok. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана призвало запретить в стране TikTok из-за сообщений о том, что платформа негативно влияет на детей, передает 24.kg.

С призывом заблокировать TikTok на территории Кыргызстана выступило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики в адрес Министерства цифрового развития страны.

Согласно данным ведомства, несколько неправительственных организаций заявили, что TikTok негативно влияет на психическое развитие и здоровье детей. В частности, отмечается, что после просмотра некоторых роликов подростки пытаются повторить то, что показано в них – и чаще всего это бывает опасно.

Кроме того отмечается, что из-за несформировавшейся до конца детской психики контент в TikTok вызывает зависимость у ребенка. А, это, как подчеркивают в Минкультуры, плохо влияет на эмоциональное состояние детей.

Минкультуры Кыргызстана провело анализ контента на платформе. Итоги показали, что доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, функции контроля за возрастной категорией при доступе к информации в приложении не имеется.

Решение ведомства было направлено в Минцифры для вынесения дальнейшего решения в рамках законодательства Кыргызстана.

Недавно в Кыргызстане подписали закон, запрещающий распространение информации, пропагандирующей ЛГБТ-отношения среди детей.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что TikTok собирается открыть представительства в Астане и Алматы. В январе на платформе появился казахский язык.

TikTok, согласно информации на ее официальном сайте, – платформа для создания коротких видеороликов. Имеет представительства по всему миру, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Дубай, Мумбаи, Сингапур, Джакарту, Сеул и Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034569-tiktok-predlozhili-ofitsialno-zapretit-v-kyrgyzstane/