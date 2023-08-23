Ветер сбивает людей с ног: кадры сильного урагана в Мекке появились в Сети (видео)

Ураган в Мекке. Кадр из видео: t.me/rt_russian

На город Мекку в Саудовской Аравии обрушился сильный шторм. В соцсетях стали распространяться видео с людьми, которые не могут удержаться на ногах из-за сильного ветра.

На кадрах, снятых в священном для мусульман городе Мекка, можно заметить людей, пытающихся укрыться от разбушевавшейся стихии. На некоторых записях также видны тележки и другие предметы, которые ветер несет по улицам. Заметны и сорванные заграждения.

"Ветер уносит людей и опрокидывает металлические конструкции: кадры урагана в Саудовской Аравии. Видео публикуют в соцсетях. О погибших и пострадавших не сообщается", – написали в Telegram-канале RT.

На одном из видео, снятом из окна машины, можно увидеть струи воды, заливающиеся на дорогу, и деревья, которые гнутся под натиском ветра, на другом – перевернутый автомобиль.

При этом на кадрах, которые публикует Telegram-канал BAZA, видны машины, утопающие в потоках воды от проливного дождя.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Джидде в Саудовской Аравии ливневые дожди привели к наводнению, которое практически затопило улицы и парализовало движение транспорта.

Тогда количество осадков составило 179 мм, что побило предыдущий рекорд 2009 года.

При этом, как писал тогда ТАСС, два человека погибли в результате проливных дождей в Мекке и прилегающих регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033600-veter-sbivaet-lyudey-s-nog-kadry-silnogo-uragana-v-mekke-poyavilis-v-seti-video/