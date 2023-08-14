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Цукерберг заявил, что Маск "несерьезно" относится к бою в клетке. Предлагает назначить дату или отменить матч

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Марк Цукерберг и глава UFC Дана Уайт
Марк Цукерберг и глава UFC Дана Уайт. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Босс Tesla Илон Маск "несерьезно" относится к проведению боя в клетке, о котором два мультимиллиардера как будто договорились в конце июня, заявил владелец корпорации Meta Марк Цукерберг.

В своем сообщении в социальной сети Threads Цукерберг написал, что предложил Маску назначить дату, но в ответ услышал отговорки и оправдания.

Ранее в воскресенье Маск в своем X (бывшем твиттере), заявил, что готов выйти на ринг уже в понедельник.

О поединке Маск и Цукерберг договорились еще 22 июня, что вызвало огромный резонанс в СМИ.

Однако несмотря на постоянные взаимные подначки, о точной дате боя они так и не договорились, и до сих пор нет уверенности в том, что он вообще состоится.

А в июле подоспел запуск конкурента Twitter – приложения Threads, которое менее чем за неделю набрало более 100 млн подписчиков.

Правда, после первого всплеска энтузиазма число пользователей новой сети упало, и Х Маска уверенно лидирует с 350 млн пользователей. Однако Маск все равно пригрозил подать в суд на Facebook за «незаконное присвоение коммерческих секретов Twitter».

Meta (в России объявленная «экстремистской организацией») отвергает эти претензии.

На прошлой неделе Цукерберг заявил, что предложил провести бой в клетке 26 августа. В пятницу министр культуры Италии заявил, что разговаривал с Маском о возможности провести матч в стране в качестве благотворительного мероприятия.

Маск предложил провести бой в стилистике Древнего Рима.

Однако в воскресенье Цукерберг написал на сайте Threads: «Илон не подтвердил дату, потом заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести вместо этого тренировочный раунд у меня во дворе».

"Если Илон когда-нибудь всерьез захочет назначить реальную дату официального поединка, он знает, как со мной связаться. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта", — добавил Цукерберг.

На своей платформе Х Маск в ответ назвал босса Meta трусом.

Ранее Маск опубликовал в Х переписку, якобы состоявшуюся между ним и Цукербергом.

В нем он сообщает Цукербергу, что в понедельник приедет в Пало-Альто, где находится штаб-квартира Meta, и что бой может состояться в "Октагоне" Цукерберга — восьмиугольном ринге, на котором проводятся бои в клетке.

"Я практически не тренировался, если не считать сегодняшней короткой схватки с Лексом Фридманом [это информатик и ведущий популярного подкаста — прим. ред.], — написал Маск. — Хотя я считаю это маловероятным, учитывая нашу разницу в размерах, возможно, ты — современный Брюс Ли и каким-то образом сумеешь победить".

Маску – 52 года, Цукербергу – 39. Необычная (как минимум) идея сразиться в клетке возникла, по-видимому, в голове главы Tesla и Twitter в июне, когда он обнародовал ее в соцсетях.

Босс Meta, который уже занимается смешанными единоборствами (MMA) и недавно выиграл турнир по джиу-джитсу, ответил просто: "Место и время".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032395-tsukerberg-zayavil-chto-mask-neserezno-otnositsya-k-boyu-v-kletke-predlagaet-naznachit-datu-ili-otmenit-match/

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