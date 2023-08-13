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В Париже заявили о бомбе, угрожающей Эйфелевой башне: всех посетителей эвакуировали

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Вид на Париж
Париж. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера парижским полицейским поступило сообщение о бомбе, которая якобы угрожает Эйфелевой башне. Достопримечательность закрыли для посетителей на несколько часов, передает Deutsche Welle.

Как сообщает издание, ссылаясь на местные СМИ, в Париже из-за поступившего в полицию сообщения о бомбе эвакуировали посетителей и работников Эйфелевой башни.

Как передает телеканал BFMTV, эвакуация, начавшаяся около полудня 12 августа, затронула три этажа башни, а также прилегающую к ней площадь. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.

Информацию об эвакуации также подтвердила изданию Le Parisien компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни.

"Это обычная процедура в подобных ситуациях, которые, однако, случаются редко", – рассказала представитель компании.

Отмечается, что достопримечательность оставалась закрыта около трех часов, однако тревога оказалась ложной.

По данным полиции, было эвакуировано около 4 тыс. человек.

Случаи лжетерроризма в Казахстане

Отметим, что в Казахстане довольно часто сообщается о случаях лжетерроризма – когда жители сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах, которых на деле нет.

Так, в апреле в Астане более чем на 6 часов задержали рейс Air Astana, так как пассажир заявил, что у него с собой бомба.

А незадолго до этого второклассники одной из школ столицы сообщили о ложном захвате здания террористами.

Как отмечали тогда в МВД, уголовной ответственности за подобные преступления подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. При этом в случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

При этом, в январе в Павлодаре был осужден 58-летний мужчина, который, будучи пьяным, позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе на детской площадке. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

В декабре прошлого года в центре Алматы экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о возможном минировании школы. В ДП города сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.

В том же месяце в дежурную часть отдела полиции Сатпаева от неизвестного лица поступило сообщение о якобы готовящемся взрыве теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Полицейские, прибывшие на территорию ТЭЦ, задержали 27-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он дал признательные показания.

Добавим, что в марте прошлого года представители МВД обращались к казахстанцам из-за массовых сообщений о бомбах.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность и призвали жителей доверять только официальной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032260-v-parizhe-zayavili-o-bombe-ugrozhayuschey-eyfelevoy-bashne-vseh-posetiteley-evakuirovali/

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