Virgin Galactic впервые доставила космических туристов на орбиту

Корабль Unity. Кадр из видео: twitter.com/virgingalactic

Американская компания Virgin Galactic провела первый полноценный туристический суборбитальный полет. Фотографии и видеоролики появились в Twitter-аккаунте компании.

Полет выполнялся суборбитальным кораблем Unity под управлением двух пилотов.

Туристами стали участник Олимпиады-1972, 80-летний Джон Гудвин и уроженки Карибских островов Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс, которые выиграли билет на полет в благотворительной лотерее.

Корабль взлетел с космодрома в штате Нью-Мехико, США.

Полет продлился всего 60 минут, после чего судно приземлилось там же, в Нью-Мехико. Максимальная высота, которую достиг корабль, составила 88,5 километра.

DW уточняет, что полет космолета стал кульминацией обещания, данного Ричардом Брэнсоном почти 20 лет тому назад, - доставить туристов в космос и дать им возможность испытать невесомость и увидеть планету Земля.

Это второй коммерческий запуск к границе космоса для Virgin Galactic. 29 июня эта компания успешно подняла и затем вернула на Землю экипаж из шести человек, в котором были два пилота, двое служащих ВВС Италии, инженер Национального исследовательского совета Италии и сотрудник Virgin Galactic.

Они провели в невесомости несколько минут. Это была исследовательская миссия - итальянцы провели несколько экспериментов.

Как ранее сообщала Русская служба BBC, компания Virgin Galactic была основана в 2004 году на волне успеха небольшого экспериментального самолета SpaceShipOne, который дважды за две недели смог подняться к границе космоса и получил приз в 10 млн долларов за технологические инновации.

Основатель компании Ричард Брэнсон надеялся тогда, что коммерческие рейсы можно будет запустить уже в 2007 году, однако компания столкнулась с непредвиденными техническими трудностями, а в 2014 году проект чуть не свернули после того, как прототип Enterprise развалился при наборе высоты, и при этом погиб один из двух пилотов.

Лишь в конце 2018 года новый корабль Unity, смог достичь высоты в 80 км, что считается границей космоса. В 2021 году сэр Ричард лично отправился на нем в полет, назвав свои ощущения от него невероятными.

Хотя Unity считается суборбитальным кораблем, то есть он не в состоянии достичь скорости и высоты, необходимой для выхода на орбиту, он тем не менее дает пассажирам испытать несколько минут невесомости в верхней точке своей траектории (им будет позволено отстегнуть ремни). К тому же из иллюминаторов ракетоплана открываются великолепные виды на Землю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032081-virgin-galactic-vpervye-dostavila-kosmicheskih-turistov-na-orbitu-video/