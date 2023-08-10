Плывущий после шторма по реке дом удивил жителей Норвегии (видео)

Дом плывет по реке в Норвегии. Кадр из видео: twitter.com/Met4CastUK

На Норвегию обрушился шторм "Ганс", который принес с собой наводнения и оползни. В одной из частей страны очевидцы сняли плывущий по реке дом – его унесло течением.

Как пишет The Guardian, в Норвегии на реке Глома из-за шторма и наводнений частично рухнула плотина.

Норвежская полиция собиралась взорвать дамбу, когда вода из реки Глома, самой длинной в стране, начала выливаться на гидроэлектростанцию ​​Браскерайдфосс.

Ожидается, что уровень рек продолжит расти и сегодня.

Около 800 человек были эвакуированы из Иннландета, района, в который также входит Браскерайдфосс. Есть погибшие

Все основные дороги между Осло и Тронхеймом были закрыты еще вчера.

В Сети появились кадры плывущего по реке домика. Видно, как течение относит его к мосту, но из-за высокого уровня воды, дом не проходит под мостом. На кадрах заметно, как сплющивается крыша строения, ломаются стены.

Однако от шторма пострадала не только Норвегия, но и большая часть Северной Европы. Так, по данным Euronews, проливные дожди на востоке Швеции повредили дороги и затопили улицы городов, сошел с рельсов поезд. Пострадали три человека. Река Сусабак, протекающая через центр страны, вышла из берегов, вызвав сильное наводнение, которое, по прогнозам метеорологов продолжится.

Десятки людей были эвакуированы как из Швеции, так и из соседней Норвегии. Последствия шторма ощущались также в Дании.

Напомним, в середине июля сообщалось, что более 100 человек погибли из-за наводнений в Индии.

А в мае 13 человек погибли из-за наводнений в Италии. Кроме того, тысячи жителей были эвакуированы.

Тогда оказались затоплены городские кварталы и сельскохозяйственные угодья, повреждены 400 дорог. Произошло около 280 оползней, и было принято решение об эвакуации.

В том же месяце наводнение произошло в пострадавшей от землетрясений Турции. В результате ЧП погибло не менее 14 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031965-kadry-plyvuschego-po-reke-doma-posle-shtorma-v-norvegii-udivili-polzovateley-video/