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Племянница Елизаветы II снялась в откровенном образе для журнала

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Амелия Виндзор
Амелия Виндзор. Фото: Dave Benett / Getty Images

Племянница Елизаветы II Амелия Виндзор снялась в откровенном образе для журнала для журнала Hello - фото члена королевской семьи украсило обложку, передает NUR.KZ.

27-летняя модель стала героиней нового номера Hello - некоторые фотографии издание опубликовало в своем профиле в Instagram.

На размещенном снимке Амелия позирует в классическом черном комбинезоне, оформленном глубоким декольте. Видно, что во время съемки девушка решила отказаться от бюстгальтера.

В описании сказано, что леди Виндзор в интервью рассказала о своих увлечениях - моде, садоводстве и искусстве.

"Амелия выглядит прекрасно", "Обязательно куплю новый выпуск", "Она - муза", - оставили комментарии подписчики.

На официальном сайте королевской семьи говорится, что 27-летняя леди Амелия Виндзор является внучкой двоюродного брата Елизаветы II - принца Эдварда (герцог Кентский) и дочерью его старшего сына Джорджа Виндзора (граф Сент-Эндрюс).

Амелия на текущий момент занимает 43 место в порядке наследования британского престола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031092-plemyannitsa-elizavety-ii-snyalas-v-otkrovennom-obraze-dlya-zhurnala/

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