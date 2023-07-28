Переворот в Нигере: глава президентской гвардии объявил себя лидером страны

Абдурахман Чиани. Фото: ORTN - Télé Sahel/AFP via Getty Images

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после военного переворота, начавшегося в стране в среду.

Выступая по национальному телевидению, генерал, также известный как Омар Чиани, подтвердил, что с помощью президентской гвардии, которой он руководил, он организовал захват власти, свергнув президента страны.

Как ранее сообщала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии, в плену у собственной охраны.

Этот путч нарушает мирный период перехода к демократии в Нигере после обретения им независимости от Франции в 1960 году. Франция после этого сохраняла близкие связи с Нигером, который считался партнером Запада.

Накануне во время митинга у здания парламента Нигера некоторые из собравшихся сторонников путча держали российские флаги. Но никаких свидетельств причастности России к военному перевороту не имеется, отмечает корреспондент Би-би-си в соседней Нигерии Юсуф Акинпелу.

Переворот в Нигере был резко осужден международными организациями, включая Африканский союз, региональный блок Западной Африки (Ecowas), ЕС и ООН.

Официально Россия, наряду с другими странами, также выступила за освобождение свергнутого президента, которого удерживают путчисты.

При этом в российском интернете, включая близкие к ЧВК «Вагнер» паблики, распространяется сообщение голосом главы организации Евгения Пригожина, который, наоборот, хвалит путчистов и называет переворот триумфом.

"То, что произошло в Нигере - это борьба народа Нигера с колонизаторами, пытавшимися держать их в состоянии, которые были в Африке сотни лет назад. (…) Это фактически обретение независимости и избавление от колонизаторов", - говорит голос, похожий на Пригожина.

Би-би-си не удалось проверить подлинность этих комментариев.

После переворота более суток хунта не объявляла, кто ее возглавляет.

По государственному телевидению повторялось ночное заявление о свержении президента, перемежавшееся с патриотической музыкой и стихами из Корана. Программу новостей, обычно выходящую в эфир в обеденное время, в этот раз не показали.

Однако в столице Нигера Ниамее магазины и рынки открылись в обычное время, а после утренних ливней на улицы вышли и сторонники путчистов.

Сотни из них собрались у здания Национальной ассамблеи. Некоторые размахивали флагами, другие держали плакаты «Долой Францию!» и «Иностранные базы вон!».

Кто такой Абдурахман Чиани

62-летний генерал Чиани возглавлял президентскую гвардию с 2011 года, а в 2018 году бывший президент Махамаду Иссуфу присвоил ему звание генерала.

Его связывали с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году, но на суде Чиани это отрицал.

В своем телеобращении к народу Нигера генерал заявил, что его хунта пришла к власти из-за ряда проблем в Нигере, включая отсутствие безопасности, экономические сложности и коррупцию.

Переворот в Нигере стал новым звеном в череде захватов власти, которая сотрясает западноафриканский регион в последние годы. В частности, законные правительства были свергнуты в Мали, Гвинее и Буркине-Фасо.

Нигер - один из ключевых партнеров Запада в регионе

Нигер до 1960 года был колонией Франции, которая до сих пор сохраняет там значительное влияние и военные базы.

Эта страна, богатая урановой рудой, — один из главных партнеров Запада в Сахеле (регионе, примыкающем к пустыне Сахара с юга), здесь базируются не только французские, но и американские войска, помогающие местным властям бороться с вооруженными исламистскими движениями.

Значение Нигера для этой кампании возросло еще больше после переворотов в соседних Мали и Буркина-Фасо. Эти перевороты также сопровождались выражениями симпатии к России; Мали стала одной из главных баз ЧВК «Вагнер» в Африке и заняла пророссийскую позицию по многим вопросам.

«Мы считаем, что переворот — это антиконституционная затея, и мы в принципиальном плане всегда в таких случаях занимаем очень четкую позицию», — заявил в четверг министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Свергнутый демократически избранный президент Нигера Базум поддерживал контакты к президентом Украины и присоединился к «Крымской платформе».

В четверг утром французский военно-транспортный самолет приземлился на французской военной базе в Нигере, невзирая на объявленное новой хунтой закрытие границ. Хунта выразила протест Франции.

Украина потеряла союзника?

Георгий Эрман, Украинская служба Би-би-си:

Пока только четыре государства Африки подключились к Крымской платформе, целью которой является возврат Крыма под контроль украинской власти. Нигер во главе с президентом Мохамедом Базумом был одной из этих стран.

Он также поддерживал территориальную целостность Украины в ООН.

До полномасштабной войны Украина и Нигер не имели каких-либо развитых политических отношений или активной торговли.

Но после телефонного разговора Владимира Зеленского с Мохамедом Базумом в августе 2022 года — первого в истории двух государств — Нигер принял решение поддержать Крымскую платформу.

Пока неясно, как будет развиваться внешняя политика Нигера в условиях правления военной хунты, но вероятно, что Украина потеряла одного из друзей в Африке.

Дело в том, что все страны Западной Африки, в которых с 2020 года к власти пришли военные хунты — Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, — или воздерживаются, или не принимают участие в голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН по резолюциям в поддержку территориальной целостности Украины.

Более того, Мали, где размещены наемники ЧВК «Вагнер» и которая получает военную помощь от России, в феврале 2023 года была одной из двух африканских стран (вместе с Эритреей), которая проголосовала против резолюции в поддержку целостности Украины в ООН.

МИД Украины уже осудил государственный переворот в Нигере.

Точно так же, как США и ЕС, которые рассматривали Нигер как ключевого партнера в обеспечении безопасности в регионе Сахель, подвергающемся нападениям джихадистов и вооруженных банд.

Только несколько недель назад страну посещал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который обещал Нигеру, выполняющему, по его словам, стабилизирующую роль в регионе, сотни миллионов евро на поддержание безопасности и приобретение летального оружия, в том числе боеприпасов для вертолетов.

Теперь это обещание могут взять назад, поскольку ЕС не поддерживает нелегитимные правительства.

И в таком случае хунта Нигера может обратиться за помощью к России и ЧВК «Вагнер», которая уже присутствует в трех странах Сахеля, где происходят конфликты: Мали, Буркина-Фасо и Судане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030508-perevorot-v-nigere-glava-prezidentskoy-gvardii-obyavil-sebya-liderom-strany/