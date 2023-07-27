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"Нельзя бояться правды". В Конгрессе прошли слушания об НЛО: от Пентагона требуют рассказать о пришельцах и внеземных технологиях

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Тим Бэрчетт
Тим Бэрчетт. Фото: Win McNamee/Getty Images

В распоряжении американских властей есть предметы, созданные внеземным разумом, в том числе транспортные средства инопланетного происхождения. Однако правду о контактах с пришельцами скрывают от широкой публики разведка и Пентагон.

Такое сенсационное заявление прозвучало в среду на слушаниях в американском Конгрессе, причем сделано оно было под присягой, отставным военным.

В комитете по надзору Палаты представителей прошли первые в истории парламентские слушания, посвященные контактам с внеземными цивилизациями.

В качестве свидетелей на заседание были приглашены три высокопоставленных офицера американской армии (один из них в отставке).

Все они поделились собственным опытом контактов с инопланетянами и ответили на вопросы законодателей - насколько сделать это позволяла секретность данных.

По словам одного из них - бывшего офицера разведки Дэвида Груша, Пентагон всеми силами пытается не допустить утечки информации о пришельцах.

Тех военнослужащих, которые осмеливались заводить разговоры об инопланетянах или внеземных технологиях, вскоре настигало "жестокое возмездие".

Груш также заверил, что на условиях анонимности беседовал с официальными лицами, участвующими представление об аппаратах "нечеловеческого" происхождения, и что с некоторых кораблей были извлечены так называемые "биологические препараты".

Стивен Грир
Стивен Грир. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Впрочем, и эти последние сенсационные заявления в Пентагоне уже успели категорически отвергнуть.

В заявлении, оперативно разосланном пресс-секретарем оборонного ведомства США Стю Граф, утверждается, что ни в одном выступлении в среду не прозвучало "какой бы то ни было поддающейся проверке информации, подтверждающей существование серых правительственных программ, имеющих дело с внеземными материалами" — ни в настоящее время, ни когда-либо в прошлом.

Судя по данным последних опросов на эту тему, больше двух третей американцев верят, что правительство страны скрывает от населения правду о пришельцах.

В одном из недавних интервью Груш утверждал, что ему стало известно о программе Пентагона, которая курировала сбор космических кораблей пришельцев (порядка дюжины), а в некоторых случаях — и тел инопланетян с них.

В то же время, выступая перед конгрессменами, Груш заявил, что ему лично известно о людях, которые получили травмы при попытке реконструировать сломанный космический корабль.

"Я знаю многих своих коллег, которые получили телесные повреждения [такого рода]", — сказал Груш.

"Американский народ заслуживает того, чтобы знать, что происходит в нашем небе, — подытожил еще один свидетель, глава благотворительной организации Райан Грейвс. — Давно пора".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030338-nelzya-boyatsya-pravdy-v-kongresse-proshli-slushaniya-ob-nlo-ot-pentagona-trebuyut-rasskazat-o-prisheltsah-i-vnezemnyh-tehnologiyah/

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